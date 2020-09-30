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Adıyaman 1954 Spor yönetimi Amedspor yönetimi ile bir araya geldi
MİSLİ.COM 3. LİG EKİBİ ADIYAMAN 1954 SPOR YÖNETİMİ AMEDSPOR KULÜBÜNE ZİYARETTE BULUNDU.
DİYARBAKIR 30.09.2020, 14:09
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Misli.com 3. Lig ekibi Adıyaman 1954 Spor yönetimi Amedspor Kulübüne ziyarette bulundu.
Adıyaman 1954 Spor Asbaşkanı Cumali Çakır ile yönetim kurulu üyesi Yunus Maçin, Amedspor Kulüp Başkanı Vechettin Alsaç ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Kulüp tesislerinde gerçekleşen ziyarette Amedspor Başkanı Vechettin Alsaç karşılıklı iyi dileklerin ardından Adıyaman 1954 Spor Asbaşkanı Cumali Çakır ve yönetim kurulu üyesi Yunus Maçin’e ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.
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