2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali’nin yarışma filmleri ve emek ödülleri açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla ve Diyarbakır Valiliği ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin paydaşlığında düzenlenecek olan 2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali, 12-15 Ekim tarihleri arasında izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema derneği (DİSİNEDER) tarafından organize edilen festival bu yıl, Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali çerçevesinde gerçekleştirilecek. Ayrıca Kayapınar Belediyesi ile Sur Belediyesi tarafından desteklenip sinemaseverlerle buluşacak olan Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali’nin ikinci yılından detaylar belli olmaya başladı.

Yarışma filmleri belli oldu

2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali’nde filmleri; Ulusal Kısa Kurmaca, Ulusal Kısa Belgesel ve Uluslararası Kısa Film Yarışması olmak üzere üç ayrı kategoride yarışacak. Festivale başvuran ve ana seçkiye seçilen kısa filmler, toplam 15 ödül heykelciği ve 40 bin TL’lik ödül için yarışacak. Bu çerçevesinde festivalde yarışacak olan filmler de açıklandı. Her üç kategoride 10’a filmin yarıştığı festivalde, toplamda 30 film yarışmacı olarak seçildi. Festivalde yarışacak filmler ise şu şekilde açıklandı: Ulusal kısa kurmaca finalist filmleri, Aynı Gecenin Laciverti Nuri Cihan Özdoğan, Belki Bir Gün Gideriz İnan Erbil, Benden Korkmana Gerek Yok Recep Bozgöz, Bir Nehir Kıyısında Furkan Daşbilek, Bir Annenin Sonatı Fehmi Öztürk, Brigitte Bardot Çağıl Bocut, Bugün Değil Yağmur Mısırlıoğlu, Büyük Uçuş Balahan Gürel, Plastik Rüya Merve Bozcu, Rewşen Musab Tekin, Ulusal kısa belgesel finalist filmleri, Aklın Bende Kalmasın Emre Can Korkmaz, Arayış Orhan Dede, Aydınlığa Asuman Yüksel & Emrullah Özcan, Bulak Evrim İnci, Halaybaşı İbrahim Aday, Her Şey Yolunda Muhammet Beyazdağ, Hıdırellez: Mahalleye Bahar Geldi, Nesli Özalp & Tuncer Yunus Tuncer, Qet / Hiç Fuat Bulut, Smirna’nın Çukuru Begüm Aksoy, 9:16 Selin Su Kılınçarslan oldu.

Uluslararası kısa finalist filmleri, Bouchaib Boudra Ali, Khadiga Morad Mostafa, Khukuri, Tradition Forged in Steel Andrzej Wisniewski, Requiem Of Aida Barak Etemad, So Cool Marilyne Naaman, The Promenade Nikolaos Falcone Georgiadis, The Sea No Longer Stops Here Pedro Augusto Almeida, The Zoo Darvash Film Co, Night Of The Universe Elham Farzaneh, Where The Winds Die Pejman Alipour kaldı.

Onur ödülleri Cezmi Baskın ve Suna Selen’e Festival çerçevesinde her yıl verilen Sami Hazinses ve Sezai Karakoç adına takdim edilen emek ödüllerinin sahipleri de belli oldu. Usta şair Sezai Karakoç adına verilen Emek Ödülü; “Rina”, “Beyaz Melek”, “Güneşi Gördüm”, “Beynelmilel”, “G.O.R.A.”, “Neşeli Hayat”, “Dokuz” ve “Mucize” gibi filmlerdeki oyunculuğuyla unutulmayan ve “İkinci Bahar”, “Ayrılsak da Beraberiz”, “Akasya Durağı”, “Atiye”, “Kuzey Yıldızı İlk Aşk” ve “Yargı” gibi dizilerle izleyicisini sevdiren usta sanatçı Cezmi Baskın’a takdim edilecek.

Sinema sanatçısı Sami Hazinses adına verilen Emek Ödülü ise; “Gecelerin Ötesi”, “Sindirella Kül Kedisi”, “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler”,” Fatoş Sokakların Meleği”, “İffet”, “Büyü”, “Beyaz Melek”, ”New York’ta Beş Minare”ve “Mucize 2: Aşk” gibi filmlerdeki performanslarıyla unutulmayan ve aynı zamanda “Sihirli Annem”, “Hayat Devam Ediyor”, “Güllerin Savaşı”, “Kızım” ve “Üç Kuruş” gibi dizilerle izleyicinin beğenisini kazanan usta sanatçı Suna Selen’e takdim edilecek. Suna Selen ve Cezmi Baskın’a ödülleri, 12 Ekim Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek olan festivalin açılış töreninde sunulacak.

Yönetmen ve yapımcı Serhat Gönen’in direktörlüğünde gerçekleştirilecek olan 2. Diyarbakır Uluslararası Kısa Film Festivali’nin koordinatörlüğünü ise Esra Güzel üstleniyor. Ayrıca, meslek birliği BİROY’un temsilcisi olarak Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Destekleme Kurulu’nda iki yıl boyunca kurul üyeliği yapan ve 2022 yılı itibariyle Kültür Bakanlığı temsilcisi olarak görev yapan başarılı oyuncu İpek Tuzcuoğlu, festivalin bu yılki danışmanlığını üstlenecek.