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18 yıllık hasret sona erdi, pozitif sonuç sevindirdi

Diyarbakır’da 18 yıllık bebek hasreti çeken Ayşe ve Bedir Bozkurt çifti, müjdeli haberi aldı, pozitif sonuç sevindirdi.

DİYARBAKIR 15.09.2021, 09:56
18 yıllık hasret sona erdi, pozitif sonuç sevindirdi

Diyarbakır’da 18 yıllık bebek hasreti çeken Ayşe ve Bedir Bozkurt çifti, müjdeli haberi aldı, pozitif sonuç sevindirdi.

Diyarbakır’da yaşayan ve 18 yıldır evlat sahibi olamayan Ayşe ve Bedir Bozkurt çift, birçok tüp bebek merkezlerinde 3 aşılama ve 3’te tüp bebek başarısızlığını yaşayınca umutları tükendi. Arkadaş tavsiyesiyle umutsuz bir şekilde Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvuran çift, değerlendirme sonucunda 3’lü kombine olan PRP, fitoterapi ve akupunktur tedavisi ile başarıyı elde etti. 18 yıllık bebek özlemi aldıkları pozitif müjdesiyle evlerinde bulunan matem havasının bayram havasına geçtiğini belirten çift, çocuklarını kucaklarına alacağı günü iple çekmeye başladıklarını kaydetti.

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