Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen “Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı”nda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı.

Kurban ibadetinin güçlü bir vahdet zemini olarak Müslümanlar arasında ümmet bilincinin güçlenmesine ve Müslümanların birbirlerini yakından tanımalarına vesile olduğunu belirten Erbaş, aynı zamanda kurbanın toplumda kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmekte, dayanışma ruhunu geliştirmekte, toplumun farklı kesimleri arasında sevgi ve saygı duygularını güçlendirerek sosyal adaletin tesisine büyük katkı sağladığını söyledi.

TDV'nin vekaletle kurban kesimi konusunda örnek hizmetler verdiğini aktaran Erbaş, 2023 yılında TDV'ye emanet edilen 745 bin 535 hisse kurban yurt içinde 79 il, yurt dışında 47 ülke 280 bölgede 34 milyon 667 bin 378 kişiye ulaştırıldığını kaydetti.



"Vekaletle kurban kesim hisse bedeli yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlenmiştir"

TDV'nin 31 yıllık süreçte hayırseverlerin vekalet verdiği toplam 4 milyon 662 bin 258 hisse kurban ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını dile getiren Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, ülkemizin her bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ve birçok ülkedeki mazlum, mağdur ve muhtaçlara da milletimizin iyilik elini uzatmaya devam edecektir. Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılabilecekleri gibi ‘www.tdv.org' ve ‘bagis.tdv.org' adreslerinden de bağış yapabileceklerdir. Ayrıca, cep telefonlarına indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekâletlerini verebilirler. Vatandaşlarımız, vekaletle kurban kesimi hususunda detaylı bilgiyi ‘0 312 416 90 00' numaralı telefondan alabilir. Bunlarla birlikte vatandaşlarımızın bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için tüm illerimizde ve pek çok ilçe merkezinde bin 3 şubemiz aracılığıyla şehirlerimizin önemli noktalarına kurban bağış stantları kurulacaktır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da Din Hizmetleri Müşavirlikleri, Ataşelikleri, Koordinatörlükler ve bu ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekâletlerini güvenle emanet edebilirler” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2024 yılı vekâletle kurban kesim bedelini yurt içinde 11.750 TL, yurt dışında ise 4.750 TL olarak belirledik.



Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız ülkemizin her bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ve… pic.twitter.com/UXnAkL5ZNi — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) May 6, 2024