Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu'da Yalı (Aziziye) Camii’nde düzenlenen ‘Mazlumlara Dua, Filistin’e Vefa’ sabah namazı buluşması programına katılarak, sabah namazını kıldırdı. Camideki cemaate hitap eden Erbaş, vatanın her yerinde bütün camilerde sabah namazı buluşması yapıldığını söyledi. Erbaş, “Şehitler için, mazlumlar için terör mücadelesinde şehit olan güvenlik güçlerimiz, askerlerimiz, polislerimiz başta olmak üzere uzun zamandan beri büyük bir zulüm altında olan Kudüs, Filistin, Mescid-i Aksa Müslümanlarına ve şehitler için okunan binlerce hatmi şerifin duasını yapmak üzere bu cuma sabahı bütün camilerde toplandık. Allah hayırlı ve mübarek eylesin” diye konuştu.

Dünya kurulduğundan itibaren ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem'den (As) itibaren hak ve batıl mücadelesinin devam ettiğini, kıyamete kadar da süreceğini ifade eden Erbaş, önemli olanın insanların hak tarafında yer alması olduğuna değindi.



“Şanlı ordumuz ülkemizin sınırlarının içerisinde ve ötesinde büyük mücadele veriyor”

Allah’ın nurunu söndürmek isteyen insanların hep olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyleyen Erbaş, “Dün çeşitli cephelerde dedelerimiz dinimiz, ezanımız, bayrağımız için mücadele ettiler. Çanakkale'den Yemen'e, Sarıkamış'tan Maraş'a, Antep'e her yer düşmanlar tarafından işgal edilmeye çalışılmış ama ecdadımız Anadolu'yu onlara mezar etmiş. Bugün de şanlı ordumuz ülkemizin sınırlarının içerisinde ve ötesinde büyük bir mücadele veriyor. Teröristlere ve teröristleri destekleyen düşmanlara karşı ordumuz ve güvenlik güçlerimiz mücadele veriyor” diye konuştu.



“Bütün Müslümanların tek yumruk olması lazım”

Yapılan zulümlere karşı tüm Müslümanların birlik olması gerektiğini belirten Erbaş, şunları söyledi:

“Aynı mücadeleyi bir asrı aşkın zamandan beri ‘barışın yurdu’ diye Hz. Ömer zamanından beri isimlendirilen, ismini asırlar boyunca Müslümanlar sayesinde taşıyan Kudüs, Filistin büyük bir zulüm altında. Bu zulmün ortadan kalkması için bütün Müslümanların güç birliği yapması lazım. Tek yumruk olması lazım. Bizler, Türk milleti olarak düşüncesi farklı olabilir ama öteden beri Kudüs deyince hep kalbimiz başka atmıştır. Filistin deyince oradaki peygamberler gözümüzün önüne gelmiştir. Bir Müslüman olarak Kudüs ve Filistin denince orada yapılan zulümleri görmemek mümkün mü? Değil.”

Programa ayrıca Ordu Valisi Muammer Erol ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de katıldı.