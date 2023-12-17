Meva Bebeğin babası Ticaret Bakanlığı‘nda gümrük muhafaza memuru olarak çalışıyor. Ailenin ilk bebeği olan Meva bebek için Pazartesi (18/12/2023) günü saat 20:30'da Meva bebeğin İnstagram sayfasından ( @sma_meva ) geniş katılımlı bir canlı yayın düzenlenecek. Bu yayına, tüm gümrük çalışanları, dış ticaret paydaşları ve STK'lar destek veriyor olacak. Küçük bedeni ile kurumlarımızı bir araya getiren Meva bebeğimize sahip çıkıp ZOLGENSMA isimli ilacı almasını sağlamak amacı ile canlı yayına katılıp bir katkıda da biz bulunsak ve pazartesi bu kampanyayı tamamlayarak bu sektörün büyüklüğünü bir kez daha herkese göstersek güzel olmaz mı!