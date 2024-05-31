Octovan Express markasıyla XL teslimat alanında hizmet kapsamını ve kalitesini her geçen gün geliştiren Octovan, Dinçer Lojistik’in gücünü de arkasına alarak Türkiye’nin 5 kentinde sunduğu XL teslimat hizmetini, önce Türkiye geneline, daha sonra da yurtdışına taşıyacak. 400 milyon TL’lik yatırım değeriyle, bu yılsonuna kadar 55 milyon TL, 2025’te ise 500 milyon TL‘lik iş hacmi oluşturması beklenen bu işbirliği kapsamında Octovan Express, XL teslimat hizmetlerinin teknoloji alt yapısını, müşteri entegrasyonlarını ve yönetimini, Dinçer Lojistik ise operasyonunu üstlenecek.

Lojistik sektörünün en hızlı büyüyen start-up’larından Octovan ve Türkiye’nin en önemli lojistik firmaları arasında yer alan Dinçer Lojistik “XL” bir işbirliğine imza atıyor. Octovan Express markasıyla XL teslimat alanında hizmet kapsamını ve kalitesini her geçen gün geliştiren Octovan, Dinçer Lojistik’le yapılan işbirliğiyle yepyeni bir model oluşturarak sektördeki konumunu daha da güçlendirecek. 400 milyon TL’lik yatırım değeriyle, bu yılsonuna kadar 55 milyon TL, 2025’ta ise 500 milyon TL’lik iş hacmi oluşturması beklenen bu işbirliği kapsamında Octovan Express, XL teslimat hizmetlerinin teknoloji alt yapısını, müşteri entegrasyonlarını ve yönetimini, Dinçer Lojistik ise operasyonunu üstlenecek.

Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, lojistik sektörünün geleceğinin yeni nesil teknoloji anlayışıyla kurgulanacağına inandıklarını belirterek “Özellikle ana iş kolumuz olan lojistik, tedarik zinciri, perakende sektörlerinin tamamını kapsayacak şekilde mobilite, yapay zeka, blockchain, iş zekası, IoT, endüstri 4.0 alanlarında yenilikçi çözümler sunan start-up kuruluşlarla iş birliklerine önem veriyoruz. Onların ürün ve hizmetlerini kendi süreçlerimize de dahil ediyoruz.” dedi. Bu anlayışla 2021 yılından bu yana startup’lara ve genç girişimcilere yönelik demoday ve hackathonlar düzenlediklerini ve katılımcılar arasından potansiyeli yüksek start-up’lara yatırım yaptıklarını anlatan Dinçer “Bugün duyurduğumuz işbirliğimizle de e-ticaret lojistiğinin çok da fazla dokunulmamış alanlarına yepyeni bakış açıları getiren Octovan’la geçen yıl düzenlediğimiz demoday’de tanıştık. Bugün Octovan Express’in sunduğu XL teslimat hizmetinde onlara tüm depolarımızı açıyor, uygun tüm araçlarımızı operasyona dahil ediyoruz. İşbirliğimizin her iki şirket, lojistik sektörü ve Türkiye ekonomisi için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Sektörün geleceğine yatırım yapıyoruz”

Dinçer Lojistik’in hâlihazırda 20 bin araçlık portföyü, toplam 500 bin metrekarenin üzerinde depolama alanı, 9’u Avrupa’nın 6 ülkesinde olmak üzere 44 deposu, yaklaşık 2000 çalışanı ve Türkiye’nin her yanına yayılmış 81 transfer merkezi Türkiye’nin en önemli lojistik firmaları arasında yer aldığını anlatan Mustafa Dinçer, “Sektördeki konumumuzu güçlendirmek için araç, depo ve insan kaynakları yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bununla birlikte lojistik sektörünün geleceğine, teknoloji, Ar-Ge ve dijitalleşmeye en çok yatırımı yapan firmalardan biriyiz” açıklamasında bulundu. Bir lojistik firması olmanın ötesinde ‘teknoloji firması’ olma hedefiyle çalıştıklarını ifade eden Dinçer, şunları söyledi:

“Dinçer Lojistik olarak dijitalleşmeye çok önem veriyor, tüm dünyada ve tüm sektörlerde en önemli gündem maddesi haline gelen dijitalleşme trendini erken yakaladığımızı düşünüyoruz. Bugüne kadar ikisi TÜBİTAK destekli olmak üzere 30’un üzerinde Ar-Ge projesine imza atan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Dinçer Lojistik Ar-Ge Merkezi’nde yaklaşık 50 Ar-Ge personelimiz çalışıyor. Yıllık ciromuzun yüzde 2’sini Ar-Ge’ye ayırıyoruz. Öte yandan girişimci bir ruhumuz var. Ülkemizdeki ve dünyadaki bütün lojistik start-up’larını takip eden ekibimizle dünyadaki ortaklıklar, stratejiler, ekipmanlar, projeler gibi konu başlıklarını detaylı olarak takip ve analiz ediyoruz. Her yıl düzenlediğimiz hackacthon ve demoday etkinlikleriyle üniversite öğrencileri, genç girişimciler ve yazılımcılardan oluşan güçlü bir topluluğun temellerini atarken yeni akıllı lojistik trendlerini ve sektörün geleceğini belirleyecek teknolojileri yakalamayı hedefliyoruz.”

81 ilde ve yurtdışında olmayı hedefliyor

Octovan Kurucusu Erhan Güneş, Octovan Express’in şu anda Türkiye’nin 5 büyük şehrinde sunduğu XL teslimat hizmetini, Dinçer Lojistik’in gücünü de yanına alarak önce 81 kente, daha sonra da yurtdışına yaymayı planladığını açıkladı. Octovan Express’in XL lojistik tarafında daha önce operasyonel hizmet de vermiş olan, bu alanda teknoloji alt yapısı üzerinden hızla büyüyen bir yapıyı, ölçeklenebilir bir modele taşımak için Dinçer Lojistik ile operasyonel stratejik ortaklık yaptığını ifade eden Güneş, şöyle devam etti:

“Böylece Octovan Express’i teknoloji alt yapısı Dinçer Lojistik operasyonel ekipleri tarafından kullanılacak. Bu sayede Octovan Express 81 ilde hızla hizmet verebilir olacak. Octovan Express teknolojisi ile operasyonel tarafta Dinçer Lojistik’in operasyon ağı sayesinde premium lojistik ürünü hizmet ağı genişleyecek. Özetle; Dinçer’in operasyonel alt yapı gücü, esnek yapısı, araç ve depo ağı ile Octovan’ın teknolojisi, müşteri entegrasyonları, müşteri yönetimi ve rota optimizasyon alt yapısı ile kusursuz XL hizmeti ortaya çıkacak. Bu 2 güç, bir müşterinin ihtiyaç duyduğu B2B ve B2C hizmetleri sağlayabilecek yapıyı ortak olarak kurmuş olacak. Bu sayede hem Dinçer Lojistik’in hem de Octovan’ın müşteri portföyü ve hizmet kapasitesi genişleyecek.”

Octovan’ı Türkiye’den yurtdışına çıkan, stratejik olarak doğru ortaklıklar yapan ve hizmet alanında teknoloji sağlayıcısı olan bir marka haline getirmek istediklerini söyleyen Güneş, “60 milyar doları aşkın bir pazarda en yüksek pazar payı alan markalardan biri olmayı hedefliyoruz. Bu yolda bize verdiği destek için Dinçer Lojistik’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Premium hizmet

Octovan Express’in e-ticaret ve mağaza üzerinden satış yapan tedarikçilerin mobilya, beyaz eşya, banyo malzemeleri gibi yüksek hacimli ürünlerini, depolarından alarak son müşteriye teslimini gerçekleştiren bir marka olduğunu anlatan Güneş, “Türkiye’de XL teslimat hizmeti gerçekleştiren sayılı şirketlerden biriyiz. Rakiplerimizden farklı olarak ürünlerinin depolarından alımı ve adrese teslimatı sırasında fotoğraflama yoluyla sipariş kanıt dosyaları oluşturuyor, randevulu teslimat gerçekleştiriyor, ‘hızlı teslimat gibi rota optimizasyonu alt yapısı’ kullanarak, adres ve ölçüm doğrulama çözümleriyle XL lojistiği alanında premium teslimat hizmeti sağlıyoruz” şeklinde konuştu. Erhan Güneş, Octovan Expres’in sunduğu Premium hizmetin detaylarını şöyle açıkladı:

Yüzde 100 doğru adrese teslim

“Octovan Express’in sağladığı fotoğraflı alım ve teslimat hizmeti sayesinde üretici, müşteri siparişinin deposundan nasıl alındığını ve müşterisinin adresine, kapının arkasına nasıl teslim edildiğini görebiliyor. Bu sayede teslimat sonrasında gelebilecek itirazlarda kanıt dosyası üzerinden ürünün saat kaçta, kimin tarafından nasıl teslim alındığı, üreticinin deposundan nasıl çıktığını dijital ortamda kanıt dosyası ile ulaştırarak müşteri ve tedarikçi taleplerine anlık dönüş sağlayabiliyoruz. Bu hizmet ile iade oranlarında yüzde 40’ın üzerinde bir düşüş sağladık. XL teslimata özel olarak sahada ürün alım ve dağıtımı yapan araçlar için 1 yıllık çalışma sonucunda gerçekleştirdiğimiz yeni nesil rota optimizasyonu sayesinde, tedarikçiler ya da müşteriler, anlık olarak adres değişikliği, dağıtım öncesi satış iptali, randevulu teslimatlarda tarih değişikliği yapabiliyor. Ayrıca dağıtım öncesinde müşteriye ilettiğimiz SMS veya otomatik IVR (Sesli yanıt sistemi) araması sırasında teslimat tarihi değiştirilebiliyor. Şu anda randevulu teslimat oranımız yüzde 5’in üzerinde. Öte yandan 3 aşamalı adres doğrulama sistemimiz sayesinde yüzde 100 adres doğruluğu ile teslimat yapıyoruz. Barkod takip sistemi sayesinde ise 2021’den bugüne çapraz teslimat ihtimalini yok etmeyi başardık.”

“Platformumuz yeni çözümlerle güncellenecek”

Octovan Express’in XL teslimat hizmeti sırasında ihtiyaç duyduğu yazılım ve içerikleri de kendisinin ürettiğine dikkat çeken Güneş, “Octovan Express Sürücü ve Depocu uygulamaları, Octovan Express Tedarikçi Dashboard platformu ve rota optimizasyonu entegrasyonu, sipariş takibi, sürücü atamaları, nakliye ekibi performans raporları, sipariş performans raporları gibi içerikleri sağlayan Octovan Express Sipariş Yönetim Platformu %100 yerli ve %100 milli ve Octovan bünyesinde geliştiren yazılımlarımızdan bazıları” dedi. Octovan Express platformunun bu yıl yeni çözümleri sağlamak üzere yeni bir versiyonla güncelleneceği bilgisini de veren Güneş, “Uygulamamıza yeni alt yapı ile yapay zeka destekli müşteri yönetimi, çağrı merkezi yönetimi, yapay zeka destekli ürün kontrol sistemleri, online satış modülü ve fiyatlandırma gibi yeni çözümler ekleyeceğiz” şeklinde konuştu.