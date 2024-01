3 yıldır Tokat Taşlıçiftlik Fatih Camiinin imamlığını yapan Mustafa Çakırtaş, dilek ve şikayet kutusuna bırakılan notları okumak istedi. Mektupları tek tek inceleyen imam okuduğu mektup sonrası hayrete düştü. Dilek kutusunu kontrol ederken kutuda bir not ve 100 lira para bulan caminin imamı Mustafa Çakırtaş “Hocam ben cep telefonumu caminin elektriğinden şarj ettim. Lütfen bu parayı elektrik faturasında kullanır mısınız. Hakka girmeyelim. Allaha emanet olun” yazan notu ve parayı sosyal medya hesabından paylaştı. Notu görenler duygulandı.



"Mektup bizleri duygulandırdı"

Fatih camiinde 3 yıldır görev yaptığını belirten imam Mustafa Çakırtaş; “Camimiz yol kenarında olduğu için buradaki vatandaşlarımızın rahat etmeleri için elimizden geldiği kadar her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın telefonlarını şarj etmesi için de prizlerimiz dışarıda ve açıktadır. Bununla alakalı vatandaşlarımız gerektiğinde kullanıyorlar. Bir vatandaşın yazdığı mektup bizleri duygulandırdı. Bizlere yüzlerce mektup yazıyorlar. Bu mektupları zamanla inceliyoruz. Şikayetler varsa değerlendiriyoruz. Bu mektupta da bir vatandaşımız cep telefonu için kullanmış olduğu şarj nedeniyle kul hakkına girmemek için buraya bir not ve 100 TL para bırakmış. Paranın miktarı önemli değil; ama kul hakkının ve devlet kamu malının hiçe sayıldığı son zamanlarda bu konuya vatandaşlarımızın dikkat etmesi, hala bu şuurun olması bizleri duygulandırdı. İnşallah herkes bu duyarlılığa sahip olur ve kimse kul hakkı yemez” dedi.