Kürtün karayolu Yücebelen Köyü mevkiindeki “Pala Dayı’nın Yeri” isimli dinlenme tesisinin sahibi Ali Kemal Küçükosmanoğlu, 4 ay önce satın aldığı işletmeye müşteri çekebilmek için Karadeniz usulü bir yola başvurdu.



Sürücüler tarafından yoğun olarak kullanılan Gümüşhane-Giresun karayolunda yer almasına rağmen işletmeye müşteri gelmediğini gören Küçükosmanoğlu, kendi resminin de yer aldığı tabelalar hazırlatarak belirli aralıklarla yol kenarlarına yerleştirdi. “Dikkat Ayı Çıkabilir” uyarısına benzer hazırladığı “Dikkat Pala Dayı Çıkabilir” tabelası ise sürücüleri şaşırtırken işletmenin de müşteri sayısını artırdı.

Kafasında fötr şapkası, bıyıkları, tesbihi ve sempatik tavırlarıyla bilinen, televizyon dizilerinde rol alan Pala Dayı, kendisiyle dalga geçmekten utanmadığını ve kendisiyle barışık olduğunu belirterek insanların sırf tabelalar nedeniyle işletmesini ziyaret ettiklerini söyledi.



“Bu sefer ayı çıkmadı 'Pala dayı' çıktı”

İnsanların uyarı tabelasını görünce işletmesine geldiğini ifade eden Ali Kemal Küçükosmanoğlu “Ben bu dükkanı alalı daha 4 ay oldu. Ben kendimi Karadeniz bölgesine Trabzon’a, Gümüşhane’ye borçlu hissediyorum. Ben eğer Türkiye Cumhuriyeti’nde Pala Dayı olarak biliniyorsam bunda Trabzon ve Gümüşhane’nin çok büyük emeği var. Bu nedenle kendilerine minnet borçluyum ve onu yerine getirmeye çalışıyorum. Ben dünyayı gezdim Karadeniz insanı kadar, Türk insanı kadar kendiyle barışık bir insan görmedim. Biz kendimizle dalga geçeriz ve bundan da zevk alan insanlarız. Millet aşağılık görür ama biz zevk alırız. İnsanlar ‘Dikkat Pala Dayı Çıkabilir’ yazısını görünce diyorlar bu nasıl bir şey. Araç çıkabilir, çocuk çıkabilir, tır çıkabilir, ayı da çıkabilir ama Pala Dayı çıktı ve bu çok da ilgi çekiyor. Görenler hemen içeriye dalıyor. Bu bölgeden insanların çok fazla haberi yok yanımızda hemen Torul Barajı var orada küçük bir terasımız var hayran kalıyor insanlar nasıl burası tanıtılmadı diye. Biz de insanların ilgisini çekebilmek için böyle bir yol bulduk. Burada güzel insanlar tanıyoruz bu vesile ile. Bir saat önce bir aile geldi, buradan sık sık geçiyorduk ama tabelaları görünce geldik dediler. Bu alan ben ilk aldığımda ölü bir alandı. Bu bölgede böyle bir şeye ihtiyaç vardı. İnsanlar kahve içerken manzara seyretmesi lazım ve benim manzaram harika. Hemen Torul Barajı altında, dağlar harika. Aşağıda göleti izlerken dağların da dumanını izleyeme şansınız var bir de Pala Dayı’yla sohbet etme şansınız var” dedi.



“Kastamonu’da ayı, burada dayı çıkabilir”

Pala Dayı’yı sosyal medyadan takip ettiğini ve gelip gördüğünü söyleyen Mehmet Nuri Korkunç, “Ben Ağrı’dan geliyorum. Daha önce sosyal medyadan dayıyı görüyorduk ama buradan geçerken de tabelaları gördüm merak ettim. Geldim baktım dayı da burada sohbet muhabbet ettik. Tabelalar güzel, ‘Dayı Çıkabilir’ diyor, Kastamonu’da ayı çıkabilir diyorlar ona benzer ilgimi çekti bu geldim gördüm çok güzel bir yer. Dayı tabeladan daha yakışıklı” ifadelerini kullandı.