Çine’de yaşayan Bahadır Şimşek, 2022 yılında Türkiye İş Kurumu’nun engellilere yönelik sağladığı devlet desteği programına başvurdu. Başvurusu kabul edilen Şimşek’e Oto Kaportacılığı için 52 bin 96 lira destek sağlandı. Aldığı destek ile iş yerini açan Şimşek, devlet yetkililerine teşekkür ederek, gençlere hayallerinin peşinden koşmaları tavsiyesinde bulundu.



Hibe projesi sayesinde faaliyete geçirdiği kaportacı dükkanı ile ilgili olarak konuşan Şimşek, "Hayatımda yeni bir sayfa açmama yardımcı olduğu için devletimize ve yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Benim gibi engelli durumunda olan herkese böyle hibe projesinden faydalanmalarını, hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye ediyorum” dedi.