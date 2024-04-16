MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendiren Bahçeli, "MHP seçimlerden başarı ile çıkmıştır. Kimse bu başarıyı karalamaya teşebbüs etmemelidir. 31 Mart'tan sonra el değiştiren, birinin çıkıp diğerinin indiği iktidar yapısı yoktur. Yerinde sayan Türkiye yoktur. Yerel iktidar olduk diyenler hayal alemindedir. Türkiye'de iktidar tektir o da Cumhurbaşkanlığı kabinesidir." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk TBMM grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

Toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza en kalbi selamlarımı iletiyorum. Tüm iyi niyetimle ülkemizin ve partimizin bahtının açık olmasını diliyorum.

İnsanından kopan siyasetçinin kaderi sonunda dibe çakılmaktır. Siyasetin ekseni akıl, enerjisi ahlaktır. Bulmayı amaçladığımız hazine milletimizin vicdanındadır.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet nasıl karar verirse saygımız tam ve tartışmasızdır. Demokrasiye bağımsızlığımız sözde değil özdedir. MHP Türkiye'ye varlığını adamıştır. Siyasetçinin değil seçmenin mutluluğunu gaye edinmiştir. Buna devam edeceğiz.

Her birimizin vazifesi kafa karıştıran, ortamı bulandıran zihniyetin kara propagandasına aldırmadan halkın yolunda arkamıza bakmadan hızlı adımlarla yürümektir. Biz görevimizin farkındayız. Yapacaklarımızın şuurundayız. Türk milletini layık olduğu yüksek mevkiye ulaştırmalıyız.

YENİ ANAYASA ÇAĞRISI

Ters akıntılara göğüs germeliyiz. Türk siyaset yapısını taleplere göre yeniden ele almalı, yeni anayasa ile taçlandırmalıyız. Türk devrinde insanımızın mutlu olacağı dönemin kapılarını el birliği ile açmalıyız. Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevaplar hazırlayarak kalıcı reformları hayata geçirmeliyiz. Fiyat ve finansal istikrarı artırarak, adil ve insani paylaşımı canlandırarak Türkiye ekonomisini zincirlerinden kurtarmalıyız.

Bunu yapacak irade MHP ve Cumhur ittifakında mevcuttur. Kısır çekişmeleri bir kenara bırakmalıyız. Türkiye hepimizindir, hepimizin ortak vatanı. Farklı başkentlerin sunduğu kurtuluş reçetelere Türkiye'yi bir adım öteye götüremez.

MHP Türkiye'nin elde ettiği demokrasiye gönülden bağlıdır. Temel hak ve hürriyetlere saygı duymaktadır MHP. Hukukun üstünlüğüne inanmaktadır. Din ve vicdan özgürlüğünü savunmaktadır. Geleceğin süper gücü Türkiye'dir. İstanbul'un fethinin 600. yılı olan 2053'te bu ideal gerçekleşecektir.

TÜRKİYE'DE İKTİDAR TEKTİR O DA CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİDİR

Türk milleti hükmünü vermiştir. 5 yılın yerel yöneticileri seçilmiştir. 14-28 Mayıs'ta yapılan seçimlerden 10 ay sonra milletimiz bu defa yerel seçim için sandık başına gitmiştir. Seçimsiz geçecek 4 yılın önü açılmıştır. Karara saygılıyız. Sonuçlar hayırlı olsun. Yerel seçimlerin doğası ile genel seçim doğası farklıdır, ikisini birbirine karıştırmak yanlıştır. 31 Mart'tan sonra el değiştiren, birinin çıkıp diğerinin indiği iktidar yapısı yok. Yerinde sayan Türkiye yoktur. Yerel iktidar olduk diyenler hayal alemindedir. Türkiye'de iktidar tekdir o da cumhurbaşkanlığı kabinesidir.

ZEFER NUTUKLARI ATMALARI MİZAHİ YANILGIDIR

Kendi partilerinde disiplin hakimiyeti kuramayanların ulaştıkları sonuçlara güvenip zafer nutukları atmaları mizahi yanılgıdır. Bugün şımaranların yarın milletten şamarı yemeleri mukadderdir. Seçimlerde katılım oranı düşmüş, milli irade tam olarak sandığa yansımamıştır. Tavanı çatlamış partinin ayağı yere basmayacak, ayakta kalması mucizelere bağlıdır. Kendilerini dev aynasında görenlerin yeni bir dünya görüşü yoktur. Gelip geçici seçim başarısının nasıl ağır bir yüke dönüşeceğini milletimiz şahit olacaktır.

31 Mart'a tesir eden olgulardan biri ekonomik sıkıntılardır. Parti olarak milletimizin mesajını aldık ve çalışmaları başlattık. Milletimize hizmet yolculuğunu sürdüreceğiz. Müfteriler partimizin oy oranını düştüğünü, eridiğimizi utanmadan yazanlar, atıp tutanlar oldu. Hepsini not ettik. Bu bay ve bayanların MHP'yi tanımadıklarını gayet iyi biliyoruz.

Kendi partilerinde disiplin hakimiyeti kuramayanların ulaştıkları sonuçlara güvenip zafer nutukları atmaları mizahi yanılgıdır. Bugün şımaranların yarın milletten şamarı yemeleri mukadderdir. Seçimlerde katılım oranı düşmüş, milli irade tam olarak sandığa yansımamıştır. Tavanı çatlamış partinin ayağı yere basmayacak, ayakta kalması mucizelere bağlıdır. Kendilerini dev aynasında görenlerin yeni bir dünya görüşü yoktur. Gelip geçici seçim başarısının nasıl ağır bir yüke dönüşeceğini milletimiz şahit olacaktır.

31 Mart'a tesir eden olgulardan biri ekonomik sıkıntılardır. Parti olarak milletimizin mesajını aldık ve çalışmaları başlattık. Milletimize hizmet yolculuğunu sürdüreceğiz. Müfteriler partimizin oy oranını düştüğünü, eridiğimizi utanmadan yazanlar, atıp tutanlar oldu. Hepsini not ettik. Bu bay ve bayanların MHP'yi tanımadıklarını gayet iyi biliyoruz.

İl genel meclis seçimlerinde MHP oy oranı yüzde 16.62'dir. Hani nerede azalan seçmen desteğimiz. 31 Mart'ı işlerine geldiği gibi okuyanlar zillettedir, kalpleri de kaskatı kesilmiştir. MHP seçimlerden başarı ile çıkmıştır. Kimse bu başarıyı karalamaya teşebbüs etmemelidir. Türk milleti geleceğini Cumhur İttifakı'nda görmüştür. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır.

Kiev ile Moskova İstanbul'da el sıkışmalı. Zalimlerin tezgahını boşa çıkarmalıdır. Barış herkesin yararınadır. İsrail İran geriliminin son bulması, orta doğuya barışın hakim olması dileğimizdir. İran-İsrail saldırısı ile adeta Gazze katliamının perdelenmesi için iki devletin ön planda olduğu tiyatro sergilendi. Netanyahu canidir. İstifa etmeli, hesap vermelidir. Filistin devleti kurulmadan sular durulmayacak, Orta Doğu'da barış sağlanmayacaktır. MHP'nin dış politikasının özü tam bağımsızlıktır.

Reformist adımlar atılmalıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin aksayamn yönlerininin tamir edilmesi önceliğimizdir. HDP kapatma davası sonuçlanıp sıra DEM'e gelmeli. Başka isimlerle açılması engellenmelidir.

Önümüzdeki gündemlerden biri de sivil ve kapsayıcı anayasa hazırlığı olmalıdır. Biz hazırırız, darbe anayasasını rafa kaldırmasının uzlaşma, emek, sabır gerektirdiğine inanıyoruz. Milletimizin her talebi başımızın üstündedir.

Teleferik kazasında sorumluların hesap vermesini temenni ediyorum.