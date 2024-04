Denizli’de profesyonel sporcu kimliğinin yanı sıra mangal ve nargile kömürü sektöründe de önemli bir yatırımı bulunan Bülent Öztürk, ürettiği mangal kömürlerini yurt içi ve yurt dışı pazarlar tüketiciye sunuyor. İşletenin 5 tonluk dev ocaklarında 4-5 gün yakılan odunlardan elde edilen mangal kömürleri, Fransa, Almanya, İspanya, Tunus ve Amerika gibi ülkelere satılıyor. Meşe ve piynar gibi dayanıklı türlerin tercih edildiği sektörde yaşanan odun tedariki sorunu nedeniyle son dönemlerde meyve ağacı odunları da kullanılmaya başlandı. Restoran ve işletmeler son dönemde portakal odunundan yapılan mangal kömürüne talep gösteriyor.

Hemen hemen ter türün mangal kömürü üretiminde değerlendirildiğini belirten Bülent Öztürk, “Ülkemizde mangal kömürü denilince alışık olan meşe ve piynar odundan yapılan kömürüdür. Bu odunlar daha dayanıklı ve daha bilinen türler olduğu için tercih ediliyor. Fakat zaman zaman odun tedarikiyle ile ilgili yaşanan sıkıntılar olduğundan dolayı, meyve ağacı odunlarından da üretim yapmaya başladık. Özellikle portakal bahçeleri bakımdan geçtiği için bu mevsimde bolca bulunabiliyor. Portakal odunundan yapılan mangal kömürünü ızgara yapanlar ve ocakta et pişiren restoranlar tarafından çok fazlasıyla beğeniliyor ve oldukça yoğun talep gösteriliyor. Biz başta meyve, meşe ve piynar odunları olmak üzere hemen hemen her odundan da mangal kömürü yapıyoruz” diye konuştu.



“Odunlar 5 günde kömür oluyor”

Kuyularda yakılan odunların mangal kömürüne dönüştürüldüğünü kaydeden Bülent Öztürk, “Çok yaş olan bir odunu kömür yapmaya başladığınızda, ne kadar odun kullandığımızla da orantılı olarak yaklaşık 5 gün içerisinde kömür haline geliyor. Bizim zeminde yani toprak altında bulunan ocaklarımızda odunu kömüre dönüştürüyoruz. Bizim her kuyumuz yaklaşık 5 ton odun alıyor. Ocağa atılan bir odun yaklaşık 4-5 günlük süreç içerisinde kömür haline geliyor. Biz bunları alıp, paketlere koyup gerek bakkal, market ve kasaplara gerekse restoran, köfteci ve kokoreççilere ulaştırıp, hizmet etmeye devam ediyoruz. Ürünümüz oldukça kaliteli olduğu için yurt dışından da talepler alıyoruz. Geçmiş dönemlerde Fransa, Almanya, İspanya, Tunus ve hatta Amerika’ya da mangal kömürü gönderdiğim oldu. İhracat bazında zaman zaman ve döne dönem talepler geliyor. Geçtiğimiz ay yine önemli bir miktar ihracata kömür gönderdik ve yine aynı ülkelerden yeni siparişler bekliyoruz” şeklinde konuştu.