Derbide 3 puan Icardi'den

Maçtan Dakikalar

7. dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahası içine giren Angelino, sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Mert Günok’un müdahalesi ile havalanan ve kaleye yönelen topta, savunmada Omar Colley son anada müdahale etti ve boşta kalan meşin yuvarlak kaleci Mert’te kaldı.

10. dakikada Bahtiyar’ın sol kanattan içeri çevirmek istediği top, savunmaya çarparak kaleye doğru yöneldi. Direğin sol üst köşesine çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

18. dakikada Rachid Ghezzal’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağı ile kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

23. dakikada savunma arkasına atılan pasta Mauro Icardi, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Mert gole izin vermedi.

26. dakikada Mert Günok’un ayağı ile uzaklaştırmak istediği topu Kaan Ayhan kafa ile ceza sahası içinde bulunan Icardi’ye yolladı. Bu oyuncunun sağ ayağının dışı ile yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’in sağından filelerle buluştu. 1-0

29. dakikada Beşiktaş savunmasının hatalı geri pasında Mauro Icardi hamle yapacakken araya giren kaleci Mert Günok, topa ceza sahası dışında elle müdahalede bulundu. Gelen uyarı üzerine 30. dakikada VAR’a giden hakem Halil Umut Meler, kaleci Mert’i kırmızı kart ile oyundan ihraç ederek Galatasaray lehine serbest vuruş kararı verdi.

46 İkinci yarı başladı

68. dakikada ceza sahası dışında Kerem Aktürkoğlu ile yaptığı duvar pası sonrası Barış Alper’in sert şutunda top, savunmaya da çarparak az farkla yandan kornere çıktı.

69. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Rosier’in içeri çevirdiği topta Chamberlain’in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

80. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruş sonrası Torreira ve Amir’in birlikte yükseldiği hava topu mücadelesinde top, Amir Hadziahmetovic’in eline çarptı. Hakem Halil Umut Meler, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

82. dakikada Mauro Icardi’nin kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ersin’in solundan ağlarla buluştu. 2-1



Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Emre Eyisoy

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Cedric Bakambu dk. 79), Kaan Ayhan, Lucas Torreira (Tanguy Ndombele dk. 86), Tete (Barış Alper Yılmaz dk. 65), Kerem Aktürkoğlu (Kerem Demirbay dk. 85), Wilfried Zaha (Dries Mertens dk. 64), Mauro İcardi

Yedekler: Günay Güvenç, Halil Dervişoğlu, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Beşiktaş: Mert Günok, Valentin Rosier, Daniel Amartey, Omar Colley, Bahtiyar Zaynutdinov (Arthur Masuaku dk. 46), Tayfur Bingöl (Ante Rebic dk. 83), Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes (Alex Chamberlain dk. 46), Rachid Ghezzal, Milot Rashica (Ersin Destanoğlu dk. 32), Vincent Aboubakar (Cenk Tosun dk. 78)

Yedekler: Onur Bulut, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Jackson Muleka, Jean Onana

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Gol: Mauro Icardi (dk. 26) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Mert Günok (dk. 30) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Davinson Sanchez, Cedric Bakambu, Fernando Muslera (Galatasaray)