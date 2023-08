Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük Hatay’da meydana gelmişti. Asrın felaketinde kentin tarihine ışık tutan eserlerde yerle bir olmuştu. Depremin ardından vatandaşların gözleri de en çok tarihi eserleri arar oldu. Defne ilçesinde yaşayan ve pandemi sürecinde maket yapmaya merak salan 64 yaşındaki Hasan Bedibelli, Hatay’da bulunan tarihi eserlerin ahşaptan maketlerini yapmıştı. Asrın felaketinde yerle bir olan eserlerden geriye kalan Bedibelli’nin yaptığı maketler, şimdiler de bir evin bodrum katında gelecek nesillere aktarılmayı bekliyor.



“İyi ki de yapmışım çünkü gerçekleri yıkıldı”

Pandemi sürecinde maket yapmaya başladığını ifade eden Bedibelli, “Pandemi zamanında böyle şeyleri yapmaya heves ettim. Şu an Antakya'mızın nadide olan yerlerinden meclis binası, Anadolu'nun ilk camisi olan Habibi Neccar cami, Ulu Cami, St. Pierre Kilisesi gibi çok güzel eserlerin maketlerini yaptım. Bunları büyük bir keyifle ben yaptım. İyi ki de yapmışım çünkü gerçekleri yıkıldı. Bu eserler benim için çok değerli, çok büyük bir hüzün içinde çok üzülüyorum” dedi.



Bir eserin yapımının yaklaşın 5 ay sürdüğüne değinen Bedibelli, tek amacının bu eserleri gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade ederek, “Bu gördüğünüz eserleri hep şarkılarla türkülerle yaptım. Her bir eserim örneğin Ulu Camii'de dört buçuk beş ayımı aldı. Hadi Neccar Camisi yine bir o kadar bunları yaptım. Şu an şu an çok üzgünüm. Bunların yeri şu an kiler de olmamalı. Evin bodrumunda olmamalı. Benim yetkililerden bir isteğim var. Evet sadece bu eserlerimi koruyabilecek bir yer istiyorum. Bunun haricinde daha benim yapacağım çok değerli eserlerim var. Onları da yapacağım. Evet çok çok önemli. Zaten benim buradaki hedefim amacım bu güzel eserlerimi gelecek nesle aktarmak gelecek nesil görsün bunları. Ben nereden bilecektim ki yıkılacak ve benim eserlerim ayakta kalacak. Çok üzgünüm. Tekrar söylüyorum. Benim sadece atölyeye ihtiyacım var. Ben hiç kimsenin bir maddi beklentim yok. Ben bu yaptığım eserleri hiçbir karşılık beklemeden yapıyorum. Gelecek nesle Hatay için hem kültürel hem turizm anlamında katkı yapmak. Benim hedefim bu” şeklinde konuştu.