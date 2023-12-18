6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde 11 il etkilendi, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerin üzerinden 10 ay 12 gün geçti.



12 bin 659 kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş’ta şehir merkezinin son hali dron ile görüntülendi. Şehir merkezinde binaların bir kısmı depremde yıkıldı, bir kısmı ise deprem sonrası kontrollü şekilde yıkıldı. Adeta boş bir araziye dönen şehir merkezinde inşaat çalışmaları da başladı. Birçok alanda enkaz kaldırma işlemleri tamamlanırken, temellerdeki enkaz kaldırma işlemlerinin devam ettiği görüldü.

Azerbaycan Mahallesi’nin kurulumuna da başlandı. Depremin büyük yıkım yaşadığı Azerbaycan Mahallesi, Hayrullah Mahallesi ve çevresine kuruluyor. 320 dönümlük bir alan üzerine kurulacak olan alanda bin 323 konut ve 799 iş yeri olmak üzere toplam 2 bin 122 bağımsız bölümün yer alacağı öğrenildi.



Depremlerinin simgelerinden Ebrar Sitesi’nin bulunduğu alanda enkaz kalmazken, özellikle afetin en fazla vurduğu Şazibey Mahallesi diğer bölgelerde sessizlik hakim.



Yaklaşık 20 bin iş yerinin yıkıldığı şehrin farklı bölgelerinde kurulan prefabrik ve konteyner çarşılar ticaretin devamı için faaliyetlerini sürdürüyor.

Van’dan geldiğini söyleyen Kenan Ebeperi, “Biz deprem günü yola çıktık geldik, bize telefon açtılar buraya gelmemiz için. Geldik ve çok karanlıktı. Elimizden geldiği kadar enkazlardan sağ da cenaze de çıkarttığımız oldu. 55 gün gönüllü çalıştık. Halen buradayız, firmalar gelip fore kazıları vurup binalar yapmaya başladılar. Bundan sonra deprem de olsa burada deprem de olsa can kaybı olmaz” dedi.



Hatice Nur Çam ise, “İnşaatlar başladı her yerde. İlk dönemlere göre şu anda şehrimiz bayağı iyi durumda” diye konuştu.