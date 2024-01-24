İYİ Parti, TBMM Genel Kurulu’nda verdiği önergede Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgedeki enkazlarda kaybolan vatandaşların tespit edilmesi, bakan tarafından açıklanan bilgilerin doğruluğunun araştırılması, enkazdan çıkan cenazelerin tamamı için kimlik tespiti, çocuk kaçırma iddialarının kapsamlı bir biçimde değerlendirilmesi, kaybolan vatandaşların bulunması için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

Muhalefetin de desteklediği öneri AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.