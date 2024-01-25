Kış mevsiminde engebeli arazilerden toplanan tirşik otunun, birçok hastalığa iyi geldiğini ve 10 yıldır tirşik çorbası sattığını söyleyen Mehmet Uzun, "Dükkanımız yıkıldıktan sonra kendi çabalarımızla açtığımız yerde kase ve kiloyla tirşik çorbası satarak geçimimizi sağlıyoruz" dedi.

Tirşik çorbasına ilginin yoğun olduğunu söyleyen Uzun, "10 yıldır bu işi yapıyorum. Kültür Merkezinin orada tirşik çorbasını yapıp pişirip satıyoruz. Burada doğramasını yapıyoruz, doğradıktan sonra bir gün bekliyor, dövmesini nohutunu ve ununu koyduktan sonra pişiriyoruz. Daha sonra kazanların içinde müşterilerimize ikram ediyoruz. Kilosunu 50 TL 'den veriyoruz. Bardağı 10 TL, kasesi ise 20 TL. Şeker hastalarına çok iyi geliyor. Birçok hastalığa faydası var. Grip hastalığına çok iyi geliyor. Kış aylarında çok faydalı bir çorba. Rağbet ve ilgi çok fazla. Bizim dükkanımız vardı, depremde yıkıldı. Şimdi burayı faaliyete geçirdik ve burada yapıp satıyoruz" dedi.

Müşterilerden Mehmet Korkmaz ise, "Tirşik çorbasını her zaman içerim. Nerede bulursam alır içmeye çalışırım. Tirşik çorbası çok faydalı ve şifalıdır. Mide yanmasına, ekşimesine birebirdir. Bağırsakların çalışmasına çok faydalıdır. Doktorun tavsiyesi üzerine ben de mide yanması vardı, tirşik çorbası içtikten sonra midemdeki yanma geçti" ifadesini kullandı.