Kadınların denizleri, rüzgarları, önyargıları hep birlikte aşmasının hikayesini konu edinen "Denizde 100 Kadın" belgesel filminin ilk gösterimi, Feriye’de düzenlenen lansmanda yapıldı. Melisa Sözen’in sunumuyla gerçekleşen lansmana, belgeselin baş kahramanı kadınların yanı sıra birbirinden ünlü isimler katıldı.

Hayalin ve umudun hikayesini anlatan bir belgesel

#İsterseYapar diyen Kotex Türkiye’nin Cumhuriyetimizin 100. yılında hayata geçirdiği Cumhuriyetin Kızları projesi, kadınların başarılarıyla ses getirdi. Projenin bir parçası olan 100 kadın, Gelecek İçin Yelken Açıyoruz ekibine katılarak denizle buluştu; yarışlara katıldı, denizleri aştı, ödüllere ulaştı. Kotex, bu umut hikayesini herkes öğrensin diye projeyi bir belgesel haline getirdi. "Denizde 100 Kadın" ismini taşıyan belgesel, ilk kez Kotex’in ev sahipliği yaptığı lansmanda gösterildi. Pek çok ünlü ismin katıldığı etkinlikte konuklar, Türkiye’nin dört bir köşesinden gelip denizde başarı hikayeleri yazan kadınların ilham verici yolculuklarına tanıklık etti.

"Denizde 100 Kadın" filmi, Blu TV ve Kotex YouTube kanalında yayına girdi

Mor ve Ötesi’nin “Hayalin, umudum olsun. İstersen yaparsın” diyerek söz ve müziğiyle katkıda bulunduğu, kadınların azim ve başarı hikayelerini konu edinen filmin seslendirmesini de Melisa Sözen üstlendi. Kadınların önyargıları birlikte aşmasının hikayesini konu edinen “Denizde 100 Kadın” belgeseli, Blu TV ve Kotex YouTube kanalında izleyiciyle buluştu.