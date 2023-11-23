Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 14 karşılaşmayla devam etti. Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Dallas Mavericks, konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 104-101'lik skorla yendi. Dallas'ta Luka Doncic, 30 sayı, 12 ribaund ve 8 asistlik double-double performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Konuk ekipte Kyrie Irving 28 sayı, 6 ribaund, Josh Green de 15 sayı, 3 ribaund ile katkı verdi. Lakers'ta ise LeBron James'in 26 sayı, 9 ribaund, 7 asisti, Austin Reaves'in 17 sayı, 6 asisti ve D'Angelo Russell'ın da 15 sayı, 5 asisti mağlubiyeti önleyemedi. Bu sonuçla Dallas 10. galibiyetini elde ederken, Lakers 7. yenilgisini aldı.
Houston Rockets, 3 maç sonra kazandı
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Batı Konferansı takımı Houston Rockets, evinde mücadele ettiği Memphis Grizzlies'i 111-91'lik skorla yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Rockets'ta Jalen Green 34 sayı, 4 asist, Jabari Smith 18 sayı, 9 ribaund ile galibiyette önemli pay sahibi oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün 31 dakika parkede kaldığı karşılaşmada 11 sayı, 7 ribaund ve 3 asist üretti. Grizzlies'ta ise Desmond Bane ve Jaren Jackson'ın 23'er sayı ve 7'şer ribaundluk performansları yeterli olmadı.
NBA'de günün toplu sonuçları şu şekilde:
Charlotte Hornets: 117 - Washington Wizards: 114
Orlando Magic: 124 - Denver Nuggets: 119
Atlanta Hawks: 147 - Brooklyn Nets: 145
Boston Celtics: 119 - Milwaukee Bucks: 116
Cleveland Cavaliers: 96 - Miami Heat: 129
Indiana Pacers: 131 - Toronto Raptors: 132
Houston Rockets: 111 - Memphis Grizzlies: 91
Minnesota Timberwolves: 112 - Philadelphia 76ers: 99
New Orleans Pelicans: 117 - Sacramento Kings: 112
Oklahoma City Thunder: 116 - Chicago Bulls: 102
San Antonio Spurs: 102 - LA Clippers: 109
Phoenix Suns: 123 - Golden State Warriors: 115
Portland Trail Blazers: 121 - Utah Jazz: 105
Los Angeles Lakers: 101 - Dallas Mavericks: 104