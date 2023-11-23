Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 14 karşılaşmayla devam etti. Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Dallas Mavericks, konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 104-101'lik skorla yendi. Dallas'ta Luka Doncic, 30 sayı, 12 ribaund ve 8 asistlik double-double performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Konuk ekipte Kyrie Irving 28 sayı, 6 ribaund, Josh Green de 15 sayı, 3 ribaund ile katkı verdi. Lakers'ta ise LeBron James'in 26 sayı, 9 ribaund, 7 asisti, Austin Reaves'in 17 sayı, 6 asisti ve D'Angelo Russell'ın da 15 sayı, 5 asisti mağlubiyeti önleyemedi. Bu sonuçla Dallas 10. galibiyetini elde ederken, Lakers 7. yenilgisini aldı.



Houston Rockets, 3 maç sonra kazandı

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Batı Konferansı takımı Houston Rockets, evinde mücadele ettiği Memphis Grizzlies'i 111-91'lik skorla yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Rockets'ta Jalen Green 34 sayı, 4 asist, Jabari Smith 18 sayı, 9 ribaund ile galibiyette önemli pay sahibi oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün 31 dakika parkede kaldığı karşılaşmada 11 sayı, 7 ribaund ve 3 asist üretti. Grizzlies'ta ise Desmond Bane ve Jaren Jackson'ın 23'er sayı ve 7'şer ribaundluk performansları yeterli olmadı.

NBA'de günün toplu sonuçları şu şekilde:



Charlotte Hornets: 117 - Washington Wizards: 114

Orlando Magic: 124 - Denver Nuggets: 119

Atlanta Hawks: 147 - Brooklyn Nets: 145

Boston Celtics: 119 - Milwaukee Bucks: 116

Cleveland Cavaliers: 96 - Miami Heat: 129

Indiana Pacers: 131 - Toronto Raptors: 132

Houston Rockets: 111 - Memphis Grizzlies: 91

Minnesota Timberwolves: 112 - Philadelphia 76ers: 99

New Orleans Pelicans: 117 - Sacramento Kings: 112

Oklahoma City Thunder: 116 - Chicago Bulls: 102

San Antonio Spurs: 102 - LA Clippers: 109

Phoenix Suns: 123 - Golden State Warriors: 115

Portland Trail Blazers: 121 - Utah Jazz: 105

Los Angeles Lakers: 101 - Dallas Mavericks: 104