Cannes Film Festivali'nde prömiyeri yapılan "All We Imagine as Light" isimli film, kırmızı halıda çok sayıda ünlü ismi ağırladı. Törene katılan isimlerden birisi de işletmeci ve sosyal medya fenomeni CZN Burak oldu. CZN Burak'ın Cannes Film Festivali'nde yer alması sosyal medyada gündem oldu. "Bir kebapçının orada ne işi var" eleştirilerine maruz kalan CZN Burak, olumsuz yorumlara cevap verdi.

CZN BURAK'TAN CANNES ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

CZN Burak, "Bazı insanlar neden böyle yapıyor, anlamıyorum. Şu anda Türkiye'de en yüksek takipçili Instagram hesabına sahibim. Beğenirsin beğenmezsin, kimseye bir yanlış, terbiyesizlik yapmıyorum. Bu gerçeği değiştiremezsiniz. Davet ettiler, geldik, kırmızı halıda yürüdük, film izledik, ödül aldık, dönüyoruz. Ama niye böyle yaptıklarını anlamıyorum. Hakikaten çok kötü yorumlar yazılıyor. Beni niye bu kadar üzüyorlar anlamadım" dedi.

Ünlü fenomen ve işletmeci, "Hiçbir firmanın sponsorluğu söz konusu değil. Daveti kabul edildik, kendi imkanlarımızla geldik. 28 yaşındayım, kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum, buraya kendi biletimi alarak geldim. Bundan gocunmuyorum. Her etkinliği kabul eden biri de değilim, ama burayı da hoşuma giderek kabul ettim. Bu kadar üzmeye gerek var mı?" ifadelerini de kullandı.