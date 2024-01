CW Enerji, kadın istihdamına sağladığı katkı dolayısıyla Antalya İŞKUR'dan ödül aldı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, “Ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinde cinsiyet eşitsizliğinin azaltılması ve kadınların ekonomik hayata daha fazla katılım sağlaması gerektiğinin farkındayız ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Şirketimizde kadın haklarını korumak için elimizden gelen her türlü çalışmayı hayata geçiriyoruz. Kadınların toplumsal yaşamın her alanında güçlenmesi ve istihdamda daha fazla yer alması adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.



Büyük başarı gösterdi

Kadın istihdamının artması adına şirket olarak sorumluluk almaya devam ettiklerini ifade eden Sarvan, fabrikalarında çalışan personelin yüzde 42’sinin kadın olduğunu kaydetti.

Sarvan, kadınların eğitimden sanata, bilimden siyasete kadar yaşamın her alanında güçlenmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Firmamız Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı kapsamında 2023 yılında belirlenen Kadın Dostu İşletmelerden biri olarak yüzde 42 kadın personel istihdam oranıyla büyük başarı gösterdi. Kadın istihdamına sağladığımız katkı ve desteklerden dolayı Antalya İŞKUR'dan ödül aldık. Böylesine önemli bir ödül aldığımız için mutlu ve gururluyuz” diye konuştu.



Kadınlarımızın her durumda yanında olmaya devam edeceğiz

Kadın istihdamının daha da artırılması ve kadınların ekonomik olarak özgürlüklerine kavuşması adına her türlü çalışmaya tam destek verdiklerini dile getiren Sarvan, şöyle devam etti:

“Kadınların daha da güçlendirilmesi için hep birlikte el ele vermeliyiz. CW Enerji olarak, bu konuda elimizden gelen her türlü desteği sağlıyoruz. Her alanda fırsat eşitliğini sağlamak şirket politikalarımız arasında önemli bir yerde bulunuyor. Firmamızın başarıya giden yolunda, kadın çalışanlarımızın eşsiz emekleri ve katkıları var. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadınlarımızın her durumda yanında olmaya devam edeceğiz.”