Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2023 yılı ödül töreni gerçekleştirildi. İstanbul’da bir otelde düzenlenen ödül törenine, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, TGGF Başkanı İbrahim Türkiş, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan ile ligde yer alan il ve ilçelerin belediye başkanları katılım sağladı.



Ödül töreninde bir konuşma yapan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ne isim sponsoru olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sarvan, Ata sporumuz olan güreşi bir kültür mirası olarak gelecek nesillere bırakma gayretinde olduklarını belirterek, “Tarihi çok eski yıllara kadar giden Ata sporumuza destek olmayı kendimize görev bildik. Bu ligin isim sponsoru olmanın onurunu yaşıyoruz” dedi.

Her zaman sporun ve sporcunun yanında yer aldıklarını ifade eden Sarvan, yağlı güreşin daha iyi noktalara gelmesi için ellerinden gelen her türlü gayreti göstereceklerine dikkat çekti.



Güneşin olduğu her yerde varız ve güreşin olduğu her yerde de olacağız

Küçük yaşlardan beri güreşe ilgisi olduğunu dile getiren Sarvan, “Güreşin her zaman benim için yeri ayrı oldu. Bu yolculuğa küçük yaşlarda başladım. Bugün Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’na sponsor olmak bizler için onur verici. Bu geleneği geleceğe taşıma amacıyla adım atan herkese teşekkür ediyorum. Güreşe ilginin yüksek olması çok sevindirici. CW Enerji olarak biz güneşin olduğu her yerde varız ve güreşin olduğu her yerde de olacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ligi dereceyle bitiren güreşçilere ödülleri takdim edilirken, lige katkı sağlayan kişi ve kurumlara da plaketleri verildi.