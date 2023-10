Kırklareli’de faaliyet gösteren bir firmanın çatısına güneş enerji santrali kurulumunu tamamlayan CW Enerji, firmanın yeşil enerjiye geçiş yapmasına katkı sağladı. Firma CEO'su Volkan Yılmaz, kuruldukları günden bu yana güneşin sonsuz enerjisi ile üretmeye devam ettiklerini söyledi. Yenilenebilir temiz enerjiyle yarınlara daha yeşil, daha yaşanılabilir bir dünya bırakma amacında olduklarını belirten Yılmaz, “Bugüne kadar birçok yatırımcıyı güneş enerji sistemleri ile tanıştırdık. Güneş enerji santrali yatırımcılarına işin her aşamasında kaliteli hizmet sağlamak adına alanında tecrübeli bir ekiple çalışıyoruz. Ülkemizin farklı il ve ilçesinde bulunan firmalar kurulumunu tamamladığımız güneş enerji panelleri ile kendi elektriklerini üretiyor” dedi.



"Güneş enerjisi her zaman ulaşılabilir bir kaynak"

Güneş enerjisinin her zaman ulaşılabilir bir kaynak olduğunu dile getiren Yılmaz, “Kurduğumuz her bir güneş enerji santrali ile ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltıyor; yerli, yenilenebilir ve yeşil enerji hamlesine biz de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Kırklareli’nde bulunan bir firma ile yaptığımız anlaşma kapsamında da firmanın çatısına 4023,19 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumu tamamlandı. Firma, enerjisinin önemli bir kısmını güneşten karşılayarak yıllık ortalama 2 milyon 655 bin 305 kilogram eş değerinde karbondioksit emisyonunun önüne geçecek ve yılda 401 ağacı kurtaracak” diye konuştu.