CW Enerji, birbiri ardına iş birliklerine imza atmaya devam ediyor. Firma, Türkiye genelindeki satış noktaları arasında gerçekleştirilen müzakereler çerçevesinde 2024 yılı faaliyet dönemi boyunca ürün alımına ilişkin olarak toplam 19 satış noktası ile toplamda 1 milyar 172 milyon 600 bin TL tutarında ürün satışı sözleşmesi imzaladı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, yeni anlaşmalara imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bugüne kadar birçok firma ile birbirinden güzel anlaşmalar yaptıklarını ifade eden Sarvan, “Son olarak şirketimiz ile Türkiye genelindeki satış noktaları arasında gerçekleştirilen müzakereler çerçevesinde 2024 yılı faaliyet dönemi boyunca ürün alımına ilişkin olarak toplam 19 satış noktamız ile toplamda 1 milyar 172 milyon 600 bin TL tutarında ürün satışına ilişkin ürün satışı çerçeve sözleşmesi imzalanmıştır. Ürün satışlarına ilişkin ödeme ve teslim gibi özel koşullar ve şartlar her bir alım kısmı için ayrıca kararlaştırılacak olup sözleşme şirketimizin ürün portföyünde satış noktalarına satışa sunduğu tüm ürünleri kapsamaktadır” dedi.

Sarvan, ürünlerin kısımlar halinde 2024 yılı sonuna kadar tesliminin planlandığını ifade ederek, böylesine değerli sözleşmelere imza atmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.



Sektör adına kazanımlar sağlamayı sürdüreceğiz

Güneş enerji sektöründe güçlü anlaşmalara imza atmaya devam edeceklerini dile getiren Sarvan, “CW Enerji olarak, sektörümüzde güçlü iş anlaşmalarına imza atarak daha sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamaya devam ediyoruz. İmza attığımız her bir anlaşma ile ülke ekonomisine katkıda bulunduğumuz için mutlu ve gururluyuz. 19 satış noktamız ile yaptığımız sözleşme çerçevesinde ürün satışı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşteri beklentilerine en etkin ve hızlı şekilde yanıt verebilmek adına çalışmalarımıza devam edecek, katma değerli ürünlerimizle sektör adına kazanımlar sağlamayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

‘Güneşin Olduğu Her Yerde’ vizyonuyla ürünlerini dünyaya sunduklarını dile getiren Sarvan, gelişen teknolojiyi yakından takip ederek büyüme yolculuklarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.