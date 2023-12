Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye sınırlarındaki bu mücadelede aldığımız neticeler, oralarda verdikleri kahramanca mücadele her an bizim için nedenli güvende olduğumuzun işaretidir. Öncelikle şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize şifalar temenni ediyorum. 2023 yılını nasıl geride bıraktığımızı, bırakmakta olduğumuzu herhâlde anlatmaya gerek yok. Ama umuyorum ki bundan sonraki süreçte biz kahramanlarımızla birlikte güvendeyiz, güvenlikteyiz ve bu şekilde de yolumuza Allah’ın izniyle devam edeceğiz. Ben bütün er, erbaş, bütün komutanlarımızın gözlerinden öpüyorum ve 2024’ün de hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum. Sizlere selam, sevgi, saygılarımı gönderiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından Mehmetçiklere seslenen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şunları söyledi:

“Milli Savunma Bakanlığı olarak görevlerimizi üstün bir gayret ve özveriyle yerine getirmenin haklı gururuyla 2023 yılını geride bırakırken, 2024 yılına yeni umutlarla girmenin heyecanını yaşıyoruz. Yeni yılda da görev ve sorumluluklarımızı yine aynı azimle yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyor; ailelerinizle birlikte hepinize sağlık, esenlik ve başarılar temenni ediyorum. Küresel ve bölgesel düzeyde önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Böylesine kaotik bir süreçte, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak; hak ve menfaatlerimizi korumak için azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda; şanlı ordumuz, son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirerek özellikle terörle mücadelede destansı başarılar elde etmiş ve terör örgütünün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirmiştir. Mehmetçiğin karşısında aciz kalan, çaresizliğe mahkum olan teröristler, artık son çırpınışlarını vermektedir.”



“Şehit ve gazilerimizin kıymetli aileleri olmak üzere tüm sevenlerinin gözyaşlarının hesabı soruldu”

12 kahraman vatan evladının şehit olduğunu hatırlatan Bakan Güler, “Şehit olan silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum. Vatan ve bayrak aşkıyla canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkacak, onların bizlere emaneti olan değerli ailelerinin daima yanında olacak, fedakârlıklarını şükran ve minnetle yâd edeceğiz. Son teröristi de etkisiz hâle getirme iradesiyle sürdürdüğümüz mücadelemizde bugüne kadar şehitlerimizin kanları yerde bırakılmadı, bundan sonra da bırakılmayacak. Başta şehit ve gazilerimizin kıymetli aileleri olmak üzere tüm sevenlerinin gözyaşlarının hesabı soruldu, sorulacaktır. Bilinmelidir ki kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar operasyonlarımız artan bir etki, yoğun bir baskı ve taarruzi bir anlayışla devam edecektir. Hiçbir terörist, kahraman Mehmetçiğin çelik yumruğu altında ezilmekten kurtulamayacaktır” ifadelerini kullandı.

Teröre karşı verilen başarılı mücadelenin yanı sıra hudutlarda da personel sayısı ve teknoloji bakımından en güçlü ve en kapsamlı tedbirlerin uygulandığını belirten Bakan Güler, “Aynı şekilde mavi ve gök vatanımızda hak ve menfaatlerimizin korunmasına yönelik faaliyetlerimiz de başarıyla sürdürülmektedir. Ayrıca başta Kıbrıs ve Azerbaycan olmak üzere Libya, Somali, Katar, Bosna-Hersek, Kosova ve birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davasına destek verilmekte, küresel ve bölgesel barış ve istikrara katkı sağlanmaktadır” diye konuştu.

Bakan Güler konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu faaliyetlerimizle eş zamanlı olarak; karada, denizde ve havada bugüne kadarki en kapsamlı tatbikatlar icra edilmekte, yerli ve millî savunma sanayi ürünü silah sistemleriyle, şanlı ordumuzun imkân ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artırılmaktadır. 2 bin 232 yıllık köklü ve şanlı mazisi ile Türk Kara Kuvvetlerimiz; sadece operasyon ve diğer görevlerde değil, aynı zamanda başta 6 Şubat tarihli büyük depremler olmak üzere meydana gelen doğal afetlerde de kritik görevler üstlenerek asil milletimizin daima hizmetinde olmaya devam etmektedir. Kara Kuvvetlerimizin en seçkin birliklerinden biri olan 6'ncı Kolordu Komutanlığımız ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığımız da başta Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekâtı ve Bahar Kalkanı harekatlarındaki birliklerimizin sevk ve idaresini, büyük bir başarıyla yerine getirmektedir.”

Kıbrıs Barış Harekatı’nı icra ederek tarihe geçen 6’ncı Kolordu’nun yeni bir kahramanlık destanı yazdığına vurgu yapan Bakan Güler, “Cesaret ve fedakârlıkla görevlerini icra etmelerinden dolayı başta harekât bölgelerinde görev yapan Komando Tugaylarımız olmak üzere tüm seçkin personelimizi tebrik ediyor; kahraman komandolarımızın, sizlerin gözlerinizden öpüyorum. Sizler, görevlerinizi büyük bir özveri ile icra ederken bizler de dünyanın en kuvvetli kara güçlerinden biri olan Kara Kuvvetlerimizin sahip olduğu imkân ve kabiliyetleri artırmak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Çalışmalarımız, bundan sonra da artan bir ivmeyle devam edecektir. Sizler Mete Han’dan Sultan Alparslan’a Fatih Sultan Mehmet’ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar birçok komutanımızdan aldığınız ilhamla bugüne kadar üstlendiğiniz tüm vazifeleri başarıyla yerine getirdiniz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başlarken ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu ile çıktığımız bu yolda; Her türlü görevi başarıyla yerine getireceğinize, Büyük ve güçlü Türkiye’yi geleceğe güvenle taşımak için azim ve coşku ile daha çok çalışacağınıza ve böylelikle asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edeceğinize yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.