Profesyonel hamleler, hızlı işlemler

Haziran ayında Arda Güler ile iş birliğini duyuran CoinTR , genç yıldızın yer aldığı ilk reklam kampanyasının ilk gösterimini de kamu ve özel finans sektörü, kripto ekosisteminden davetlilerin yer aldığı lansmanda gerçekleştirdi. Kampanyada Arda Güler’in sahadaki hızlı, kararlı ve doğru hamleleri; CoinTR’nin kullanıcılarına sunduğu güvenilir, kolay ve profesyonel işlem deneyimiyle paralel bir şekilde yansıtılıyor. CoinTR, reklam kampanyasında kripto varlıklara yatırım yapan her seviyedeki kullanıcılara farklı mesajlarla ulaşmayı hedefliyor. Borsa, kripto varlık ekosisteminde yeni adım atan kullanıcılar için basit ve anlaşılır bir işlem deneyimini, tecrübeli yatırımcılar için ise hız, güven ve sonuç odaklı işlem yapma imkanı sunulduğunu reklam filmi üzerinden iletiyor.

23 Eylül’de gösterime giren reklam filmi, Arda Güler’in sahadaki karar anlarıyla CoinTR’deki işlem süreçlerini eş zamanlı göstererek, markanın profesyonel düzeyde kolaylık, hızlı adaptasyon ve güvenilirlik değerlerini vurguluyor. Platformun gelişmiş altyapısı, kullanıcıların ani piyasa hareketlerine anında adapte olmasına olanak tanıyor, bu da CoinTR’de hem hız hem güven demek.

CoinTR’nin kullanıcı odaklı yapısı ve gelecek vizyonu

CoinTR’nin sektör deneyimi yüksek uzman ekibi kullanıcılarının kripto deneyimini kolay, güvenli ve hızlı hale getirmek, özelleştirilmiş bir kripto yatırım deneyimi sunmak için platform üzerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Platform, yeni başlayanlara kolay hızlı doğrulama, 0 komisyonla alım-satım ve şeffaf işlem deneyimi sunarken, deneyimli kullanıcılar için de PRO seviyede işlem araçlarıyla esneklik ve hızlı adaptasyon sağlıyor.

CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu yaptığı konuşmada: “CoinTR olarak dördüncü yılımıza yaklaşırken, genç bir borsa olmanın dinamizmini sağlam adımlar ve kontrollü ilerleyişle birleştiriyoruz. Türkiye’de regülasyonların hayata geçmesiyle birlikte daha da gelişeceğine inandığımız sektörde, payımızı artırmak amacıyla hem yönetim ekibimiz hem de uzman kadrolarımızla yenilikçi ve vizyoner bir çizgide çalışmalarımıza devam ediyoruz. Marka kimliğimizi yenileyerek iletişim faaliyetlerimizi “Kriptonun Güvenli Noktası” sloganı etrafında yeniden kurguladık. Kripto yatırımcılarının en temel beklentileri olan “Hız” ve “Güven” değerlerini merkezimize alarak hem ürünlerimizi geliştiriyor hem de bu vizyonla projelerimizi hayata geçiriyoruz. Haziran ayında A Milli Takım ve Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler ile gerçekleştirdiğimiz ortaklığın ilk çalışması olan reklam kampanyamız bu akşam 21.00’den itibaren televizyon kanallarında yayınlanmaya başlayacak. Arda ile birlikte “Hız ve Güven” mesajlarımızı geniş kitlelere ulaştıracağız. ‘Her hamlede hız, her adımda güven. CoinTR ile kripto, işte bu kadar kolay!’ mottosuyla kurgulanan bu kampanyada Arda’nın sahadaki hızlı ve isabetli hareketleri, CoinTR’nin kullanıcılarına sunduğu güvenilir, profesyonel ve sonuç odaklı işlem deneyimiyle örtüşecek şekilde işlendi. Bu iş birliğiyle kripto ekosisteminde hem yeni yatırımcılara hem de deneyimli kullanıcılara farklı mesajlarla ulaşmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.