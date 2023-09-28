Bingöl’ün tescilli ve coğrafi işaretli ürünlerinden olan Yedisu horoz kuru fasulyesi için festival düzenlendi. Yedisu ilçesinde kaymakamlık, belediye ve iş insanı Zeki Zeray'ın destekleriyle Yedisu Yatılı Bölge Ortaokulunun bahçesinde düzenlenen festivalde, kuru fasulye pişirme yarışması da yapıldı.

Yarışma öncesi konuşan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, “Son yıllarda devletimizin ve hükümetimizin aldığı tedbirler kapsamında kalkınmada öncelikli iller arasında yer alan ve birçok önemli sektörde mesafeler kat eden Bingöl’de tarım sektöründe de göğsümüzü kabartan, katma değerler ile ilimizin yarınlarına daha güçlü ve müreffeh kılan birbirinden güzel sonuçlar var. Yapılan projeler ve verilen desteklerle üretim öncelikle 60 dekardan 700 dekara çıkartılarak 11 kat arttırılmıştır. Yedisu ilçemizde DSİ tarafından yapılan projeyle 8 bin dekarlık bir alan basınçlı sulama sistemine kavuşturulmuştur” dedi.



Hedef, ilk olarak 4 bin dekarda üretim yapmak

Vali Usta, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Yaptığımız çalışmalar akabinde özellikle il dışından ürüne talep yoğunluğu başlamış ve artarak devam etmektedir. Yarınlara dair hedefimiz ise sulamaya açılan 8 bin dekarlık alanın ilk aşamada 4 bin dekarında fasulye üretimini yapmak istiyoruz. Mevcut halihazırdaki 700 dekarda üretimin ekonomiye katkısı yaklaşık 17 milyon TL civarındadır. Hedeflediğimiz üretimin 4 bin dekarının ekonomiye katkısı ise 100 milyon civarında olacağını paylaşmak istiyorum. Bugün hep birlikte büyük bir coşkuyla katıldığımız bu festivalin coğrafi işaretli Yedisu Kuru Fasulyesi’mize tanıtım, pazar ve katma değer oluşturmak adına hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Düzenlenen yarışmada birinci olan Daimi Bakar, “Yedisu’da 7 yıldır bu fasulyeyi ekiyorum, sürekli de ekmekteyim. Yedisu’da düzenlenen bu festivalde ilk defa birinci çıktım. Çok mutluyum, sevinçliyim, teşekkür ediyorum” dedi.

İlk defa şenlik düzenlendiğini belirten yarışmacılardan Güler Aydıncı ise, “Yedisu’da ilk kez kuru fasulye şenliği düzenlendi. Bu şenlikte üreticiler yarışmaya sunuldu. Kazanamadım ama sonuçta hak eden kazandı ve sonuçta Yedisu kuru fasulyesi kazandı. Biz yine de üretmeye ve teşvik etmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Festivale Vali Usta’nın yanı sıra Kaymakam Furkan Başar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Burhan Bahadır, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ile üreticiler ve vatandaşlar katıldı.