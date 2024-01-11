Cinsel istismara uğrayan çocuk nasıl fark edilir?

ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismarla suçlanan ve cezaevinde intihar eden iş adamı Jeffrey Epstein'in bağlantılı olduğu dava dosyalarının yayımlanmasıyla cinsel istismar, pedofili bir kez daha gündeme geldi. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, pedofili konusunu değerlendirdi.

Tarhan: “Bu kişilerin çocuklukta cinsel travmaları olabilir.”

Pedofilinin, psikiyatri literatüründe cinsel perversiyon veya parafili olarak tanımlanan bir davranış bozukluğu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Tarhan, “Çocuklara ‘cinsel sevi’ ruh dünyaları araştırıldığında çoğunda önemli psikolojik patolojiler var ve bu kişilerin çeşitli travmaları var. Bu travmaların, ‘seksüel narsizm’ dediğimiz bir özellikleri bulunuyor. Kendinden zayıf ve güçsüz kişilerle birlikte olma isteğiyle ortaya çıkıyor. Kendi egolarını üstün ve güçlü gördükleri için kendilerinden zayıf çocuklarla birlikte olmak istemeleri ile ilgili bir eğilim oluşuyor bu kişilerde. Karşı cinsle birlikte olma isteklerinde, aynı doyumu sağlayamıyorlar. Bu doyumu sağlayamama sonucunda, savunmasız çocuklara çeşitli menfaat veya ücret karşılığında bir araya gelmeye çalışıyorlar. Bu kişilerin çocuklukta cinsel travmaları olabilir.” dedi.

Tarhan: “Pedofililerde, 'cinsel sevgi nesnesi' çocuklar olabiliyor.”

Bu kişilerin karşı cinsle beraber olmaktan korkup kaçındıklarını da anlatan Prof. Dr. Tarhan, şöyle devam etti:

“Bu durumda bazı kişilerde çocuklara karşı, bazı kişilerde hayvanlara karşı ortaya çıkabiliyor. Pedofililerde, 'cinsel sevgi nesnesi' çocuklar olabiliyor. Pedofili kişilerde cinsel sevgi nesnesinin kötü örnekler ve kötü öğrenmeler sonucunda ortaya çıkması mümkündür. Aileden birisinde varsa veya oluşturduğu alt kültürde bu normal kabul ediliyorsa bu durum devam edebilir. Hatta bununla ilgili şu anda Hollanda'da bir parti kuruluyor. Onlar bu durumu, hatta ensesti bir özgürlük alanı olarak görülmeye başlıyor. Fakat psikiyatri literatüründe bu durum, patolojik cinsellik olarak kabul ediliyor.”

Tarhan: “Cinsellik yaygınlaşıp değersizleştikçe insanların cinsel uyarılma eşiği düşüyor.”

Prof. Dr. Tarhan, cinsel özgürlük cinsel sorumsuzluk olarak algılanmaması gerektiğine vurgu yaparak, “Cinselliğin saygın olmadığı ailelerde pedofiliye daha sık rastlıyoruz. Cinsellik, özel, mahrem ve saygı sınırlarında yaşanan bir kavram olmalıdır. Cinsellik yaygınlaşıp değersizleştikçe insanların cinsel uyarılma eşiği düşüyor. Normalde daha zor uyarılacak bir kişi daha kolay uyarılabiliyor. Bu nedenle pedofili yaygınlaşıyor.” diye konuştu.

Topluma mesaj da veren Prof. Dr. Tarhan, “Cinselliği ayağa düşürmeyin.” dedi.

Tedavi protokolü nasıl olmalı?

Cinsel istismara uğrayan çocuklara ilişkin tedaviye de dikkat çeken Prof. Dr. Tarhan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Öncelikle, istismara uğrayan çocukların bütün kayıtlarının alınması gerekir. Türkiye'de Çocuk İzlem Merkezleri var. Burada kayıtlar alınıyor çünkü çocuğa olayı tekrar anlattırmak ikincil, üçüncül travmalar oluyor. İleriki yaşlarda ortaya çıkan birçok hastalığı incelediğimizde şunu görüyoruz; çocukluk çağı travma ölçeğini uyguluyoruz.

Cinsel istismara uğrayan çocuk nasıl fark edilir?

Buradaki ölçekte yer alan maddelerden biri cinsel istismar maddesidir. Cinsel istismar maddesinde; 'Cinsel organını bana gösterdi', 'Özel bölgeme dokundu' gibi maddeler varsa istismar olarak kabul ediliyor ve ilerideki hastalıkların sebebi olabiliyor. Bu konuların terapi esnasında konuşulması gerekiyor, cinsellik özel bir alandır ve rastgele cinsellik insanın doğasına aykırıdır. Evde rastgele cinsellik olan ailelerin çocuklarında normal cinsellikten korkup bu ihtiyacı pedofili olarak yaşama durumunu görüyoruz.”