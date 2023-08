Balıkesir Üniversitesi Rektörü Yücel Oğurlu, "Bu özel atların neslinin devamı için fakülte bünyemizde çalışmalar yapacağız" dedi.

Balıkesir Üniversitesi'nde embriyo transferi projesi için düğmeye basıldı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'nden görevlendirme ile Balıkesir Üniversitesi'ne gelen ve projeyi yürütecek olan Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz, beraberinde 8 cins at ile beraber Balıkesir Üniversitesi kampüsüne geldi. 7 kısrak ve 1 erkek ata ev sahipliği yapacak Balıkesir Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve Rektör Yardımcıları Murat Doğdubay, Fatih Satıl, Cevdet Avcıkurt özel atları görmek ve proje hakkında bilgi almak için Veteriner Fakültesi'ni ziyaret etti. Rektör Oğurlu, "Malumunuz at denilince dünya tarihinde Türkler akla gelir. Yani atı ilk kez evcilleştiren insanlar yeryüzünde Türkler. Bu üstünlüğü bir savaş teknolojisi aracı olarak kullandılar ve başarıyla dünya tarihini değiştirdiler. Bu hepimizce malum. Yani atçılık bizim açımızdan bir milli spor aynı zamanda. Aynen güreş gibi. Fakat biz üniversiteyle ilgili şu kısımları özellikle vurgulamak isteriz. Biz atçılığı sadece bir hobi, bir binicilik aracı olarak görmek istemiyoruz. İşin tabii ki bilimsel tarafı var. Bizim için akademik tarafı çok önemli. Biz burada şu anda Balıkesir Atçılık Kulübümüz var. Buraya çok büyük katkı olacağını düşünüyoruz bu çalışmanın. Bugün buraya gelmiş olan atlar gerçekten çok özel, cins atlar. Bunların neslinin devamını sağlamak, bir anlamda işte yapay döllenmeyle, suni döllenmeyle ve embriyo transferi yöntemiyle arkadaşlarımızın burada çalışmaları olacak. Biz veterinerlik fakültemize İstanbul'dan, Cerrahpaşa'dan önemli bir transfer yaptık bu yıl. Sayın Profesör Doktor Mehmet Can Gündüz Bey, bu şekilde buraya atlarla birlikte transfer olmuş oldu bir anlamda" dedi.



Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz ise, "Bir yıl burada görevli olacağım. BAL-AT (Balıkesir Üniversitesi Atlı Öğrenci Topluluğu) ile birlikte bir proje yürüteceğiz. Atçılığı sevdirmek istiyoruz, atlı kültürü kampüs bünyesine yayabilmek istiyoruz. Freisian cinsi atlar. Erkek atımızın adı Alp. Kısrak olan Zeyna. Bunlar çift olarak geldi. Veterinerlik Fakültesinde bu kısrakları kullanacağız. Embriyo transferi yaparak bu atların neslinin devamını sağlamak istiyoruz" dedi.

Balıkesir Üniversitesi'ne gelen 8 at dinlendirildikten sonra çevreye uyumu sağlanacak ve embriyo transferi için hazır hale getirilecek.