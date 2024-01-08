Çılgın Sayısal Loto “Milyonerler Festivali” boyunca garanti ekstra 50 milyon TL ikramiye kazandıracak!İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da 10-31 Ocak tarihleri arasındaki çekilişler oyunseverlerin şansına şans katacak ve her çekiliş garanti, ekstra 5 milyon TL ikramiye kazandıracak.

“Milyonerler Festivali” boyunca yapılacak 10 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde, oyunseverlere ekstra 50 milyon TL ikramiye dağıtılacak.

Çılgın Sayısal Loto’da “Milyonerler Festivali” oyunseverleri bekliyor. Milyonerler Festivali kapsamında, 10-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek her Çılgın Sayısal Loto çekilişinde oyunseverler garanti ekstra 5 milyon TL kazanacak. Bu tarihler arasındaki 10 çekilişle dağıtılacak toplam ekstra ikramiye ise 50 milyon TL olacak.

Milyonerler Festivali boyunca Milli Piyango Online mobil uygulamasından kampanyaya katılarak oyun oynayan üyelere 50 TL bonus tanımlanacak.

ÇEKİLİŞLER NASIL GERÇEKLEŞECEK?

10-31 Ocak tarihleri arasında yapılacak Çılgın Sayısal Loto çekilişlerinde 6 bilenler her zamanki gibi büyük ikramiyeyi kazanırken, 5+1 bilenler kazandıkları ikramiyeye ilave 5 milyon TL kazanacak. 5+1 bilen çıkmazsa ekstra 5 milyon TL 5 bilenlere, 5 bilen çıkmazsa 4 bilenlere, 4 bilen çıkmazsa ise 3 bilenlere dağıtılacak. 10-31 Ocak tarihleri arasında oyunseverlere verilecek toplam 50 milyon TL ekstra ikramiye ile Milyonerler Festivali’nde birçok kazanan olacak

. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden yayınlanacak.