Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanın verilmesi dolayısıyla her yıl kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü için Eskişehir’de çiçekçi esnafı ekstra mesai harcıyor. Sabah saatlerinden itibaren çiçekçi esnafının yolunu tutanlar, onları yetiştiren öğretmenlerine çiçek hediye etmek için yoğunluk oluşturuyor. Öğretmenler Gününe özel olarak satışa çıkarılan çiçeklerden mini bahçeler ve orkideler rağbet görürken, öğrencilerin de mini buketleri tercih ettiği belirtildi.



“En çok mini bahçeler ilgi görüyor”

Çiçekçi esnafı Nurgül Çelik, her yıl bu özel günde öğretmenlere verilen değerin artmasının işlerine de yansıdığını ifade ederek, “Vatandaşların öğretmenlere değer vermesi çok güzel bir şey. Her yıl öğretmenlere olan sevgi artıyor. Herkes bütçesine göre uygun bir çiçek alıyor. Öğretmenlerini mutlu etmeye çalışıyorlar. En çok mini bahçeler ilgi görüyor. Eskiden teraryum çiçekler satılıyordu. Şimdi ise mini bahçe modellerine ilgi var. Çiçeklerin fiyatları 200 liradan başlıyor 6 bin liraya kadar çıkıyor. Orkide de hediye amaçlı tercih edilen bitkiler arasında. Bir de öğrenciler için mini buketler yapıyoruz. Bugünün yoğun geçmesini umuyoruz” diye konuştu.