CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'nın Soma ilçesindeki temaslarına Soma Belediyesini ziyaret ederek başladı. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ve belediye çalışanları tarafından karşılanan Özel ve beraberindeki CHP heyeti daha sonra başkanlık makamına geçti.

Ziyarette konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Değerli basın mensupları bugün Soma Belediyesi'ne geldik. Soma Belediyesi'ne ziyaretimize bana neredeyse tüm genel başkan yardımcılarım eşlik ediyor. Çok sayıda milletvekilimiz, parti meclis üyemiz burada. Bugün 13 Mayıs 2024 Soma faciasının tam onuncu yılı. Bugünden önce bu belediyeye gelmek istemedim. Bugün burayı ziyaret etmek istedim. Daha önce biraz önce kapı önünde söyledim ama çok mümkün olmadı. Hüseyin abi lakabı Ecevit. 1971'den beri bu bayrak elinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde yürüyor. Facianın olduğu gün ondan bir yıl sonra biz gün oldu burada 500 kişi yürüdük. Gün oldu 9 kişi yürüdük Önümüzde Ecevit hep vardı. Kendisine bundan üç dört sene önce dedim ki ilk başlarda tabii kalabalıktı yürüyüşler, gitgide azaldı. Bir seferinde dedim ki Ecevit'e. Bu Soma Belediyesi'ni bir gün alacağız. Yine sen önde yürüyeceksin. Ben geleceğim arkandan Bu kapıdan gireceğim. Doğru mu? Doğrudur. Bugün onu yaptık. Ben siyasette bu tip şeylerin, bu tip sembol olayların, sembol kişilerin asla unutulmaması. Günü geldiğinde o beklenen olay gerçekleştiğinde eskiden kurulan hayallerin, yapılan taahhütlerin hiçbir zaman boşa çıkarılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü fikri takip böyle bir şeydir. Bunun için burada bu protokolün bir numarası genel başkan değil. Ecevit. Bu bu partinin emekçisi, bu sobanın emekçisi. Ecevit elinde bayrakla kabristanda günlerce ağladı. Ben gözümle gördüm. On sene önce bugün kabristanda elinde bayrağı vardı. Ecevit ağlıyordu. Biz ağlıyorduk. Bir gün güleceksek Ecevit'in yüzü gülmeden hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin yüzü gülmeyecek. Soma'daki en garip yüzü gülmeden hiçbirimizin yüzü gülmeyecek. O yüzden tasarruf tedbiri önemlidir. O yüzden o arttırdığı parayı ne yapacak Sercan Okur? Sercan Okur arttırdığı parayı Soma'da ihtiyacı olan kim varsa onun sosyal projelerini harcayacak. Sosyal yardımlarını arayacak. Sosyal belediyecilik yapmak için harcayacak. Bu kadar önemli bir şeydir. Çok kıymetli bir şeydir. Biz Soma'da büyük bir acıyı hep birlikte göğüsledik. Bugün yine birlikte olacağımız Soma aileleriyle birlikte on yıldır yas da tuttuk, hukuk da aradık adalet de aradık. Sercan Başkan Soma'da adalet arayan Türkiye'nin dört bir yanından gelen hukukçuların yanında Manisa Barosu'na bağlı olarak Somalı bir avukat olarak en önemli katkıları yapmış birer birer herkesle ilgilenmiş birisidir. Sercan Okur öyle herhangi birisi değildir. Soma'yı nasıl kazandı CHP diye düşünenlere; Sercan Okur, örgütlü mücadelenin temsilcisidir. Örgütümüzün adayıdır. Somalı ailelerin adayıdır. Soma'daki tek başına başı sıkışan kim Özgür Özel'i aradıysa sen bizim Sercan'ı biliyor musun biliyorum, git yanına selamını söyle deyince bir daha karşılaştığımıza Allah razı olsun çok ilgilendi dedirtmiştir. Böyle bir isim şimdi Soma Belediyesinde oturuyor. Onu örgütümüz adına öneren, destekleyen ilçe yönetiminin temsilcisi bir yanımızda oturuyor" şeklinde konuştu.



"Soma Davası yeniden görülmelidir"

Soma maden faciasının ve davalarının sürekli takipçisi olduğunu anlatan Özel, "Adalet arayışına gelince Soma'da ben 87 blok dava takip ettim Akhisar'da. Onun için Akhisar İlçe Başkanımıza geçmiş dönem başkanlarımıza Akhisar Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz. O 87 blok davanın sonunda beş buçuk gün hapis yattılar adam başı. Katlettikleri kişi başı çıktılar kurtulduk sanıyorlar. Kamu görevlileriyle ilgili yargılama yeni başladı. Hassasiyetle takip ettiğimiz husus şudur. Bir, Soma'daki dava Akhisar'da görülen dava yeniden görülecek. Yeniden o dava görülmeden Soma adalet gelmez. Kamu görevlilerinde imza yetkisi kullanan, kullanmayan baştaki, arkadaki hepsini titizlikle inceleceğiz. Ama AK Parti'nin seçimini finanse etsin diye onlara tahsis yapanları, alanı ihalesiz genişletenleri, denetim yaptırmayanları, gelecek olan denetçiliği önceden haber verenleri tespit etmeden buradaki birkaç tane zavallı devlet memurunu cezalandırmakla Soma'ya adalet falan gelmez. Kamu görevlisi ise TKİ'nin başı, Türkiye Kömür İşletmeleri'nin Ankara'da başı, ilgili bakanlığın müsteşarından, dönemin bakanı Taner Yıldız'a kadar, bütün ilişki ağaları ortaya çıkmadan ve bu madenle kurulan asimetrik ilişkiler ortaya dökülmeden siyasetin finansmanıyla ilgili birilerinin mitinglerine Somalı madencilerin buradan taşınıp da o gün Soma'daki maden kazasındaki işçilerin gittiği siyasi mitinglere kadar hepsi irdelenmeden bütün ilişkileri ortaya çıkmadan Soma'ya adalet gelmez. O adaleti sonuna kadar takip edeceğiz. Akhisar'da görülen davada genç, namuslu, hepimizin güvenini kazanmış hakim Aytaç hakimimiz tam karara giderken terfi eder gibi İzmir'e yollanıp yerine eski maden kazalarında hayatını kaybedenleri suçlu bulmuş birini getirdiler. Yattığı yetti herkesin. Yargıtay'a gitti. İlgili dairede görüşüldü. İlgili daire beşe sıfır kararla muhtemel kastı burada kullanmayacaksan nerede kullanacaksın kardeşim diyen bir bozma kararı aldı. Yolladı o kararı buraya. Beş ay, altı ay. Sercan Başkan dedi ki, Yargıtay kararı yollamıyor. Yargıtay kararı yollamıyor. Ya nasıl yollamaz? Bunun normali ne kadar diyorum. Birkaç gün bilemedim birkaç hafta diyorlar. Beş buçuk ay. Beş buçuk ayda bu beş hakimin üçünü alıp yerine üç tane iktidara müzahir hakim atadılar. Mesela bunlardan bir tanesi gar katliamı olduğu gün Adalet Bakanı olup geçici Adalet Bakanı oluyordu o zaman tarafsız. Kıkır kıkır gülen kişi o mahkemeye gitti. Her aldıkları kararlarla muhalifleri cezalandıran ve iktidar yanlısı tutup takılanları o mahkemeye gitti ve bu üçü geldi. Savcı buraya yollayacağı karara itiraz etti. Danıştay tarihinde, Yargıtay tarihinde pek nadir olan bir şekilde itiraz etti. Geldi buraya. Bu sefer bu üçü, 5'e 0 alınan kararı üçe iki kendi kararlarını düzelttiler. Sonra buraya yolladılar. Işık hızıyla aynı karar alındı. Soma defteri kapandı. Bunu unutmadık. Unutmuyoruz. Unutturmayacağız. Bir yandan elbette sorunları dile getiriyoruz. Bir yandan müzakere ediyoruz. Bir yandan mücadele ediyoruz. Bunu unutmayacağız. Soma davası yeniden görülmelidir. Soma davası yeniden görülmüyorsa adalete yapılan bu anayasa dışı mücadele görülmüyorsa Türkiye'de normalleşme olmaz. Soma'daki kanı yerde bırakırsam benim de gözüm arkada gidecek" diye konuştu.



"Soma'ya adalet gelmeden gözüm açık gider"

Soma'ya adalet arayışlarına devam edeceklerini kaydeden Özel, "Soma'ya adalet gelmeden Özgür Özel hayata gözlerini yumarsa, yumamaz bu kadar açık söylüyorum gözü açık gider. Bugün burada bir zafer sarhoşluğu içinde değil, haklı bir mücadelenin önemli bir kademesini başarmış insanları tebrik etmek için yasımıza sahip çıkarak hangi partiye geçmişte verdiğine bakmadan bütün Somalılara sahip çıkarak bugün buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Ecevit bugünü gördü. Başka günleri de görecek. Madencilere sahip çıkacak Bülent Ecevit gibi 1970'de Ecevit'in madencilere sahip çıktığı gibi Soma'ya Soma'daki madencilere, Zonguldak'a, Zonguldak'taki madencilere, bütün Türkiye'deki madencilere sahip çıkacak bir halkın iktidarını kurduğumuz gün Ecevit'ine en önde yürüyecek. Biz onun arkasından yürüyeceğiz. Ecevit gelecek Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nda madenciden yana bir bakan devir teslime girerken Ecevit o bakanlığa o bakanın önünde girecek. Bunu gölge kabinedeki bakanlarım unutmasın. İl başkanım unutmasın. Biz ne zaman iktidarı teslim alacağız. Ne zaman Anıtkabir'e gidecek? Ecevit önümüzde yürüyecek. Ecevit'e olan borcumuz Soma'ya olan vicdan borcumuzdur. Ona bakınca ben 301 madencinin hatırasını görüyorum. Analarını görüyorum, çocuklarını görüyorum. Bundan sonra da Soma'nın acısını unutmayacağız, hesabını soracağız. Bundan sonra artık Soma'da yüzler gülecek. Zaten bu işleri en iyi yapabilen benim kadar bu meseleyi içinde hisseden birisine Soma'yı emanet ettik. Örgütümüzle beraber ellerinden geleni yapacaklar. Soma'ya verdiğiniz teker teker tutacaklar. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Belediyenin hatıra defterini imzalayan Özel'e Soma Belediye Başkanı Sercan Okur tarafından Soma'nın yerel ürünleri ve madenci heykelini hediye edildi. Özel daha sonra madenciler için düzenlenen mevlit törenine geçti.