Kadıköy’de gece saatlerinde yapılan trafik denetiminde toplamda 70 araç kontrol edilirken, 80 bin lira ceza kesildi.10 araçta trafikten men edildi. Aracı hareket halindeyken emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen sanatçı olduğunu söyleyen Ş.E. isimli sürücü görevini yapan basın mensuplarına öfkelenerek, "Ne yapıyorsunuz? Ne hakla beni çekiyorsunuz? Ben sanatçıyım çekmeyin beni" dedi.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 00.00 ile 03.00 saatleri arasında Kadıköy Sahil Yolu Çetin Emeç Bulvarı üzerinde denetim yaptı. Denetim esnasında birçok araca cezai işlem uygulandı. Bazı araçlar trafikten men edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimde emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen ve sanatçı olduğunu söyleyen Ş.E. isimli kadın sürücü görevini yapan basın mensuplarına öfkelenerek "Ne yapıyorsunuz? Ne hakla beni çekiyorsunuz? Ben sanatçıyım çekmeyin beni" Kadın sürücü yanındaki kızına 'kızım hemen Kadıköy emniyet müdürünü ara' diyerek basın mensuplarını korkutmaya çalıştı. O anlar kameralara yansıdı.

Trafik denetiminde ceza kesilen Erol Köse, "emniyet kemerinden ceza yedik, eve gidiyorduk 495 ceza yedik" dedi.



Ceza yiyen diğer bir başka sürücü, "4 bin lira bir ceza yedim. Abartılı egzoz varmış bilmiyordum ben de aracı aldığımda böyleydi. İlk defa ceza yedim" dedi.