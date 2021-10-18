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Zonguldak Limanı sarıya boyandı

Zonguldak’ta derelerin birleştiği liman çamur rengine döndü.

Çevre 18.10.2021, 10:25
Zonguldak Limanı sarıya boyandı

Zonguldak’ta derelerin birleştiği liman çamur rengine döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından saatteki kızı 75 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli yağış sonrası Zonguldak Limanı adeta sarıya boyandı. Çamur, Üzülmez ve Çaydamar derelerinin birleştiği noktadan Karadeniz’e aktı.

Her yağmur sonrası aynı manzaranın oluştuğunu ifade eden vatandaşlar, yağmurla birlikte derelerin getirdiği çöplerin de limana biriktiğini belirttiler. Limanı tamamen kaplayan manzara ise drone ile havadan görüntülendi.

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