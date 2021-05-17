banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki yaz planı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki yaz planı!
Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona eriyor
Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona eriyor
Bitcoin altının yerini alacak mı?
Bitcoin altının yerini alacak mı?
Elon Musk'tan flaş Bitcoin açıklaması
Elon Musk'tan flaş Bitcoin açıklaması

Zehirli deniz çıyanının izmarit balıklarının yumurtalarına saldırması su altı kamerasında

Antalya’nın Konyaaltı Sahili açıklarında, izmarit balıklarının yumurtalarına saldıran deniz çıyanı, ünlü profesörün su altı kamerasına yansıdı. İzmarit balıklarının, yumurtalara saldıran güçlü nörotoksine (Sinir sistemini bozan bir zehir türü) sahip çıyanı sadece izlemekle yetinmesi de görüntülere yansıdı.

Çevre 17.05.2021, 13:18
Zehirli deniz çıyanının izmarit balıklarının yumurtalarına saldırması su altı kamerasında

Antalya’nın Konyaaltı Sahili açıklarında, izmarit balıklarının yumurtalarına saldıran deniz çıyanı, ünlü profesörün su altı kamerasına yansıdı. İzmarit balıklarının, yumurtalara saldıran güçlü nörotoksine (Sinir sistemini bozan bir zehir türü) sahip çıyanı sadece izlemekle yetinmesi de görüntülere yansıdı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bir öğrencisiyle birlikte Konyaaltı Sahili’nde dalış gerçekleştirdi. Dipteki yaşantıyı su altı kamerasıyla görüntüleyen Gökoğlu, çok sayıda rastladığı izmarit balığının yumurtlama ve yuvalama telaşını kayda almaya başladı. Prof. Dr. Gökoğlu, bu sırada izmaritlerin yumurtalarına saldıran bir deniz çıyanına rastladı. Üzerindeki tüylerde güçlü nörotoksine (Sinir sistemini bozan bir zehir türü) sahip olan çıyana müdahalede bulunamayan izmarit balıklarının o anları da görüntülere yansıdı.

"Sadece izlemekle yetindiler"

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, izmarit balıklarının yumurtalara saldıran çıyana müdahalede bulunamayıp sadece izlemekle yetindiğini söyledi. Gökoğlu, dalış etiğine uygun olmamasına karşın, çıyanı yuvadan uzaklaştırdıklarını da ifade etti.
Yorumlar (0)
22°
açık