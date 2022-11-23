Yusufeli Barajı’nın kapakları kapatıldı, ilk sular altında kalacak köylerde telaş başladı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Yusufeli Barajı’nın kapaklarının kapatılması ile ilk sular altında kalacak olan Yeniköy ve Irmakyanı köylerinde taşınma telaşı başladı. Bölge halkı, ömürlerini sürdürdükleri evlerini elleriyle sökerek yani yaşam alanlarına taşıdı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle kapakları kapatılan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali su tutmaya başladı. Baraj gövdesine yakın olan Yeniköy ve Irmakyanı köylerinin 3 gün içinde sularla kaplanması bekleniyor. Köy sakinleri telaş içinde son hazırlıklarını tamamlarken, hayatlarını sürdürdükleri evlerini kendi elleriyle söktüler. Kimi evinin çatısını, penceresini sökerken, kimi de ahırını söküp yeni yerleşim alanına taşıdı. Hüzün ve gurur içinde olduklarını ifade eden bölge halkı, eksiklerin tamamlanıp bir an önce yani hayatlarına başlamak istediklerini dile getirdiler.

“Hüzünlüyüz, ömrümüz burada geçti”

Yeniköy sakinlerinden Mustafa Gören, “56 yıldır bu köyde yaşıyorum. İlk sular altında bizim köy kalacak. Hüzünlüyüz, ömrümüz buralarda geçti. Ama yapacak bir şey yok, devletimize karşı gelemeyiz” dedi.

“Hatıralarımız sular altında kalacak”

Fikret Yılmaz ise, "Yeniköy ve Irmakyanı köyü ilk sular altında kalacak. Hatıralarımız burada. Burada doğmuş burada büyümüşüz, terk etmek zorunda kalıyoruz. Şu anda evimizin, ahırımızın enkazlarını sökmeye çalışıyoruz. Çok duyguluyuz” diye konuştu.

"Çocukluğumuz, gençliğimiz, emeğimiz hepsi su altında kalıyor" diyen Fikri Özal ise, “Tabie hüzünlüyüz, kederliyiz. Yapacakta bir şey yok, devletimiz sağ olsun diyelim” ifadelerini kullandı.