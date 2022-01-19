Yoğun kar yağışı sonrası park halindeki araçlar kar altında kayboldu

Karabük’te dün sabah itibariyle etkili olan yoğun kar yağışı sonrası şehir merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreyi bulurken park halindeki araçlar kar altında kayboldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olmaya başlayan ve bazen ulaşımda aksamalara neden olan kar yağışı Karabük’te hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren yağışın devam ettiği kar yağışı sonrası kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer yaklaşık 40 santimetreye ulaştığı kent merkezinde park halindeki araçlar kar altında kayboldu. Bazı vatandaşlar kar altında kalan araçlarını temizlemeye çalışırken karayolları ve belediye ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren kar küreme çalışmalarına başladı.

Her sabah yürüyüşe giden Şirinevler Mahallesi sakinlerinden Halim Çağ, kent merkezinde bu yıla kadar etkili kar yağışı görmediğini belirterek, “İlk defa bu kadar kar yağışına şahit oluyoruz. İnşallah hayırlısı ve bereketi olur” dedi.