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Yılın 5 ayını kar altında geçiren Karlıova beyaza büründü
Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçelerinden biri olan Karlıova, kar yağışıyla beraber tamamen beyaza büründü.
Çevre 26.11.2021, 10:01
Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçelerinden biri olan Karlıova, kar yağışıyla beraber tamamen beyaza büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yılın neredeyse 5-6 ayını kar altında geçiren ilçe sakinleri, yeni güne karla uyandı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu ilçede çocuklar, doyasıya eğlendi.