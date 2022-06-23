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Yılanın kurtulma çabası sonuç vermedi, kediye yem oldu

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde otların arasında yılanın olduğunu fark eden kedi, yılanı yakalamak için atağa kalktı. Kedinin saldırılarına dayanamayan yılan, bir sürede sonra yem oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevre 23.06.2022, 10:29
Yılanın kurtulma çabası sonuç vermedi, kediye yem oldu

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde otların arasında yılanın olduğunu fark eden kedi, yılanı yakalamak için atağa kalktı. Kedinin saldırılarına dayanamayan yılan, bir sürede sonra yem oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde kedi, yolun kenarında otlar arasında bir yılan olduğunu fark etti. Hemen atağa geçen kedi, yılana dişi ve patileri ile saldırmaya başladı. Kediye yem olmak istemeyen yılanın çabaları sonuç vermedi. Direnemeyen yılan kediye yem olmaktan kaçamadı. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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