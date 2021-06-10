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Yılan motosikletle şehre geldi

Elazığ’ın en işlek caddesinde görülen yılan, kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkartılan yılan, belediye ekiplerince doğaya salındı.

Çevre 10.06.2021, 11:33
Yılan motosikletle şehre geldi

Elazığ’ın en işlek caddesinde görülen yılan, kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkartılan yılan, belediye ekiplerince doğaya salındı.

Olay, kentin en işlek caddesi olan Gazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motosikletin tekerine dolaşan yılanı gören vatandaşlar kendileri müdahale etti. Fırça ile kovaya sokulmaya çalışılan yılan, ardından yol kenarındaki dubaya dolandı. O sırada bir vatandaş yılanı eliyle tutarak çuvala koydu. Belediye ekiplerine teslim edilen yılan, kentin uzağına götürülerek doğaya salındı.

Yılan caddede kısa süreli paniğe neden oldu.
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