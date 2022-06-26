Yenice’de metrekareye 50 kilogram yağış düştü, heyelanlar ardı ardına geldi

Karabük’ün Yenice ilçesinde metrekareye 50 kilogram yağış düşerken, çok sayıda noktada heyelanlar yaşandı. İlçe halkı 24 yıl sonra yeniden sel korkusu ile karşı karşıya kaldı.

Karabük ve ilçelerinde yağmur etkisini göstermeye devam ediyor. Yenice ilçesinde aralıksız devam eden yağmurda metrekareye 50 kilogram yağış düşerken, sağanak sonrası Yazı köyüne bağlı İncebacaklar Mahallesi’nin yolu heyelan nedeniyle kapandı. Mahallenin köprüsü de kısmen yıkıldı. Şeker Kanyonu’nda da sellerin yaşandığı bölgede su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

Mahalle sakinlerinden Adnan Kalaycı, 24 yıl önce büyük bir sel yaşadıklarını söyleyerek, “Bu yıl yağışların devam etmesiyle sular bayağı bir yükseldi. Çok tedirginiz. Restorandaki eşyalarımızı suyun çıkamayacağı yerlere taşıdık. Tedbir almaya çalışıyoruz ama tedirginiz. Sularımız kesildi şu anda mahallemizde su yok. Köprü çöktü, ulaşım yok. Orman içlerinden doğru dolaşıyor vatandaşlar. Anayolumuz da kapalı. İletişimimiz biraz zor” dedi.

Öte yandan Karabük Valisi Fuat Gürel, beraberinde AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İlçe Kaymakamı Yasin Erdem, AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay ile birlikte zarar gören köylerde incelemelerde bulundu. İlçeye bağlı Ibrıcak köyünde yaptığı inceleme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gürel, vatandaşları uyararak, özellikle gece başlayacak yoğun yağışlar sonrası dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Vali Gürel, "Dünden bu yana bölgeye yoğun bir yağmur yağdı ama bugün özellikle Değirmenyanı, Şirinköy, Yazıköy, İncebacaklar, Ibrıcak köyleri ve Yenice merkezimizde sıkıntılar oluştu. Bazı evleri ve bahçeleri sular bastı. Dere ağızlarını genişleterek önlem almaya çalışıyoruz. Zarar gören alanların tespitini hızlıca yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bu akşam daha dikkatli olmasını istiyorum. Daha fazla yağış bekleniyor. Can ve mal kaybı olmadan bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Ufak tefek tahliye yaptığımız evler var ama genel bir tahliyemiz yok. Ama dere ve köprü ağızlarının yataklarına yakın yerlerde olan vatandaşlarımızın tedbirlerini almalarını istiyoruz” dedi.