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Yenice-Zonguldak karayolu yeniden ulaşıma açıldı

Karabükün Yenice ilçesinde heyelanla birlikte düşen kaya parçalarının kapattığını karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Çevre 30.06.2022, 13:40
Yenice-Zonguldak karayolu yeniden ulaşıma açıldı

Karabükün Yenice ilçesinde heyelanla birlikte düşen kaya parçalarının kapattığını karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Yeşilköy Köyü Baraj mevkiinde heyelanla birlikte kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu karayolu ulaşıma kapanmıştı. Karayolları ekiplerinin çalışma başlattığı ve heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle bölgede dün gece iki yönlü olarak araçların geçişine izin verilmiyordu. Yapılan çalışmaların ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

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