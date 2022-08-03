Yavrulamak için Tuz Gölü’ne gelen flamingolara can suyu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Genel Müdürlüğü tarafından taşınan sular, yavrulamak için her sene Tuz Gölü’ne gelen flamingolara can suyu oldu.

Her sene Ankara, Konya ve Aksaray sınırları içerisinde yer alan Tuz Gölü’ne yavrulamak için gelen yerel adıyla ‘Allı Turna’ olarak bilinen flamingo sürüleri, bu sene de aynı bölgeye göç etti. Geçtiğimiz yıl, Konya’nın Cihanbeyli ilçesi Gölyazı bölgesinde küresel ısınmayla birlikte göl suyunun çekilmesine bağlı olarak yeterli besin bulamayan yavru ve yetişkin flamingolar, ölü olarak bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, flamingo ölümlerinin bu sene yaşanmaması için sıcaklıktan kuruyan kanallara tankerlerle su taşıdı. Taşınan su sayesinde bölgede su birikintileri oluşturarak, flamingo yavrularının uçma ergenliği dönemine sağ salim gelmesi ve flamingo ölümlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

“Flamingoların dünyadaki en önemli üreme noktası Tuz Gölü”

Türkiye’de bulunan 19 adet Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde bakanlık olarak her türlü izleme ve koruma faaliyeti sürdürdüklerini ifade eden Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan, “Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi de bakanlığımızın faaliyetlerini sürdürdüğü en özel bölgelerimizden birisidir. Halk arasında ‘Allı Turna’ olarak da bilinen flamingoların dünyadaki en önemli üreme noktası Tuz Gölü. Ancak mevsim şartları ve kuraklık nedeniyle flamingo varlığı ciddi tehdit altındaydı. Bakanlığımız olarak biz bu tehdidi ortadan kaldırabilmek için yıllardır her türlü izleme ve koruma faaliyetlerini sürdürüyoruz. Tabi mart ayında burada kuluçkaya gelen flamingolar, nisan ile haziran ayı ortasına kadar burada kuluçka dönemi geçiriyorlar. Haziran ayının ortasından sonra da uçma ergenliğine erişinceye kadar flamingo yavruları burada besleniyorlar. Ağustos ayının sonuna doğru uçma ergenliğine erişmiş yavrular buradan göç ediyorlar” dedi.

“Özellikle önümüzdeki 15 gün kritik bir dönem”

Uçan, Türkiye ve uluslararası düzeyde iklim değişikliğinin etkileri noktasında en ciddi tehditle karşı karşıya kalındığını belirterek, “Tuz Gölü’nde ve Konya Havzası’nda suyun çekildiğini hep beraber görmekteyiz. Eksi 300 metrelere kadar düşen yer altı su seviyesiyle beraber kuraklığın da ciddi derecede etkili olduğu bölgede, bakanlık olarak flamingoların varlığını tehdit edecek etkenleri ortadan kaldırmak üzere yeni bir proje gerçekleştiriyoruz. Bugün özellikle Konya Büyükşehir Belediyemizin ve civardaki ilçe belediyelerimizin desteğiyle bu alana tankerlerle su getiriyoruz. Amacımız flamingo yavrularının uçma ergenliğine erişinceye kadar, yüzeysel akışla yavruların olduğu kuluçka bölgesine, kreş bölgesine eriştirmek üzere suyu salı vermek. Su birikintileri oluşturarak yavruların beslenmesini ve hayatta kalmasını sürdürebilmek. Bu kapsamda özellikle konusunda uzman bakanlık danışmanı olan bilim adamı hocalarımızın da çalışmalarıyla bu kararı verip bugün bu çalışmayı burada yürütüyoruz. Özellikle önümüzdeki 15 gün kritik bir dönem” değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl yaşanan yavru ve yetişkin flamingoların ölümü üzerine bakanlık olarak daha ciddi kararlar aldıklarını belirten Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan, temmuz ayında havadan yapılan sayımla birlikte 10 binin üzerinde yeni flamingo yavrularının ürediğini ve hayatta olduklarını ifade etti. Uçan, ayrıca flamingo yavru sayısında geçen yıla göre 5 kat artış yaşandığını vurguladı.