Yarış drone kamerasından eşsiz Karadeniz turu
MAVİ, YEŞİL VE SARI RENKLERİNİN BİRBİRLERİ İLE EŞSİZ UYUM İÇİNDE OLDUĞU KARADENİZ, YARIŞ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ. DAĞLARIN İÇİNDE KİLOMETRELERCE UZANAN NEHİRLER, ŞELALELER VE ORMANLARIN ÜZERİNDE KUŞ GİBİ SÜZÜLÜRCESİNE UÇAN DRONENİN OLUŞTURDUĞU GÖRÜNTÜLER İZLEYENLERİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI.
Mavi, yeşil ve sarı renklerinin birbirleri ile eşsiz uyum içinde olduğu Karadeniz, yarış drone ile görüntülendi. Dağların içinde kilometrelerce uzanan nehirler, şelaleler ve ormanların üzerinde kuş gibi süzülürcesine uçan dronenin oluşturduğu görüntüler izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Karadeniz’i 2 yıl boyunca gezerek yanına getirdiği FPV drone ile videolar çeken Burak Altıparmak hazırladığı video ile izleyenlerin büyük beğenisini topladı. 100’ün üzerinde farklı yerde uçuş ve denemelerin sonucu yaklaşık 50 saat ham video içerisinden hazırlanan videoda Trabzon, Rize, Kastamonu ve Sakarya illerinden görüntüler yer alıyor. FPV drone pilotluğu tüm ayarları ve uçuş sistemini pilotun tecrübesi ile kumanda edildiği için diğer drone kullanımına göre oldukça zor olduğu biliniyor.
Havadan çekilen görüntülerde sarı, yeşil ve mavi renklerinin Sis Dağı yaylasında muhteşem uyumu kartpostallık manzaralar oluşturdu. Rize’nin Elevit Yaylası’nda ise nehrin havadan kaydedilen eşsiz görüntüsü izleyenleri kendine hayran bıraktı. Trabzon’da yer alan Asmusu Şelalesi doğal güzelliği drone kamerasından ilk kez bu şekilde görüntülendi. Trabzon’da Sis Dağı’nda havalanan drone bulutların üzerinde uçması seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.
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