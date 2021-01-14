Yarın kar yağışı bekleniyor

Yağışların, Cuma sabah saatlerinden itibaren ise il genelinde kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Kar yağışının önümüzdeki Çarşamba’ya kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul beklediği kara bu gece kavuşuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB AKOM’un verilerine göre, Perşembe akşam saatlerinden itibaren Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara bölgesine giriş yapacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle Perşembe gecesi görülecek yağışların karla karışık yağmur; Cuma sabah saatlerinden itibaren ise kent genelinde kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

KAR YAĞIŞI GELECEK HAFTAYA KADAR SÜRECEK

Cumartesi günü aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışının Pazar ve Pazartesi günleri kuzeyli yönlerden esen rüzgârın kuvvetlenmesiyle beraber, özellikle Marmara ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde deniz etkisiyle birlikte kar yoğunluğunun artabileceği tahmin ediliyor. AKOM verilerine göre, sıcaklıkların 0°C’lerin altına inmesiyle buzlanma ve don hadiselerinin yaşanabileceği hatırlatılmasında bulunulurken, kar yağışının Çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edebileceği bilgisine yer verildi.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 22 Ocak’a kadar mevsim normalleri civarı ile çoğunlukla 3-7°C altında, 23- 30 Ocak tarihleri arasında mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

İBB HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Aylar öncesinden kış hazırlıklarını tamamlayan İBB, kent hayatının normal seyrinde devam etmesi için tüm önlemleri aldı. Kentin komuta merkezi AKOM’da tüm İBB birimleri, alarm durumuna geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında bu yıl 1.351 araç- iş makinesi ve 7.031 personel görev yapacak.

Kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul’da 4 bin 23 km’lik sorumlu yol ağında, 434 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı hazır bekletilecek ve müdahale çalışmalarını yürütecek.

BUZLANMALAR ERKENDEN TESPİT EDİLECEK

İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS’tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütecek, ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanacak.

Anaarter ve çevre yollarında çekici ve kurtarıcı araçlar hazır bekletilecek, olası trafik kazaları ve yolda kalmalara ekipler tarafından hızlı müdahale edilecek. Muhtarların kontrolüne verilen kürüme aparatlı traktörler ile köy yolların açık tutulması sağlanacak.

Kritik noktalara kutu tuzlar bırakıldı. Üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar, gibi kritik noktalarda kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale edilecek.

Sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar Zabıta ekipleri tarafından toplanıp sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra evsizler için hazırlanan İBB tesislerinde misafir ediliyor. Sokak hayvanlarının beslenmelerine ve tedavilerine yönelik Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapılıyor. Havaların soğumasıyla şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için mama desteği veriliyor.

VERİLERLE İBB KIŞ ÇALIŞMALARI

İBB’nin kışa hazırlık kapasitesi aşağıdaki gibidir;

· Sorumlu Yol Ağı: 4.023 km

· Personel Sayısı: 7.031

· Araç ve iş Makinesi Sayısı: 1.351

· Tuz Stoku: 301.308 ton

· Kutu Tuz (kritik noktalara): 300 adet

· Solüsyon Durumu: 64 tank (1.290 ton kapasite, saatte 25 ton üretim)

· Traktör Sayısı (köy yolları için): 147

· Vinç - Kurtarıcı Sayısı: 13

· Metrobüs Güzergâhı : 110 km (33 iş makinesi)

· Buzlanma Erken Uyarı Sistemi : 60 istasyon