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Yaralı kukumav kuşu yavrusu tedavi edilecek

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru kukumav kuşu, tedavisinin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’ne teslim edildi.

Çevre 11.07.2022, 12:08
Yaralı kukumav kuşu yavrusu tedavi edilecek

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru kukumav kuşu, tedavisinin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’ne teslim edildi.

İlçeye bağlı İğde Mahallesi’nde arazide gezen vatandaşlar da uçma denemesi esnasında düşerek kanadı kırılan yavru kukumav kuşu buldu. Vatandaşlar yavru kuşu, tedavisinin yapılması için hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği’ne götürdü.

Görevlilerce teslim alınan yavru kukumav kuşunun tedavisine başlandı. Kukumav kuşunun, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı bildirildi.

Doğa Koruma Milli Parklar Elbistan Şefliği görevlileri, kukumav kuşlarının doğal dengenin sağlanması açısından büyük önem arz ettiğini vurgulayarak bu tür durumlarla karşılaşılması halinde kendilerine bilgi verilmesini istediler.

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