Yaralı balaban kuşlarına jandarmadan şefkat eli

Tunceli’de yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki 2 balaban kuşu jandarma ekipleri tarafından koruma altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yorgun ve yaralı halde fark edilen, nesli tükenme tehlikesi altındaki balan kuşları, Gözlüçayır Jandarma Karakolu personeli tarafından koruma altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Balaban kuşlarının tedavilerinin yapılmasının ardından yeniden doğaya bırakılacakları belirtildi.