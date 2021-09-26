Yangın söndürme havuzuna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Karabük’te yangın söndürme havuzuna düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay merkez ilçeye bağlı Sipahiler Köyü Belen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Nizamettin B. isimli bir vatandaş eve dönüş yapmayan ineğini aramaya başladı. Saatlerce aramanın ardından ineğini yangın söndürme havuzuna düşmüş bir halde bulan hayvan sahibi kendi imkanları ile çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipler uzun uğraşlar sonucunda havuzda mahsur kalan ineği kurtararak sahibine teslim etti.