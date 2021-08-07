Yangın bölgesi Manavgat’ta yağmur sevinci

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, 10 gün süren orman yangınlarından sonra gelen yağmurla ferahladı. Sağanak yağış yaklaşık 15 dakika etkili oldu.

Manavgat’ta 10. gün sonunda kontrol altına alınan orman yangınlarından sonra gelen sağanak yağış, doğal soğutma çalışması etkisi yaptı. 15 dakika süren sağanak yağış tüm ilçeyi etkisi altına alırken, yoğun yağıştan dolayı araç trafiğinde aksamalar yaşadı.