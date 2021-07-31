Yangın alanları afet bölgesi ilan edildi

Muğla’nın Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinin de aralarında bulunduğu yangın bölgeleri afet bölgesi ilan edildi.

Türkiye günlerdir yangınlarla mücadele ediyor. Antalya, Mersin, Osmaniye, Adana ve Muğla’daki orman yangınları gündemin ilk maddesini oluşturuyor. Günlerdir kabusu yaşayan bölgelerle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Muğla’nın Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinin de aralarında bulunduğu yangın bölgelerinin afet bölgesi ilan edildiği duyuruldu.

Genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen bölgeler şu şekilde:

Antalya: Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler

Mersin: Aydıncık ve Silifke ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler

Osmaniye: Merkez ve Kadirli ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler

Muğla: Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler

Adana: Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozanlı ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.